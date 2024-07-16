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（台中）某國中主任 被控施壓改成績

2024/07/16 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中某國中遭爆料教務主任與就任該校老師的妻子，因女兒就讀該校國樂班，為提高女兒的期末成績，施壓國樂班三名約聘的國樂老師，校長還任由教務主任選擇改任輔導主任；校方指出，該案雙方各執一詞，正召開危機委員會調查中，主任輪調是該校正常運作。

民眾投訴指出，某國中教務主任，妻子也就任該校教師，女兒則是就讀該校國樂班，夫妻二人不滿女兒期末考成績，以三名約聘的國樂老師今年要重新任用，藉故解聘來施壓，要求將百分制改為T分數，讓女兒的成績從第十名提升至第三名。

校方︰雙方各執一詞 調查中

教務主任被指未利益迴避，明顯不適任，但校長竟放任其選擇改任輔導主任，影響現有輔導主任權益；該校家長會長表示，教務主任行為不當應回歸教師，而非轉任輔導主任。

校長表示，校方十分重視該案，一直在調查中，由於雙方各執一詞，將召開危機委員會處理。並強調主任輪替是該校正常的運作，總務主任跟補校主任也互調，人事令八月一日才生效，教務主任與輔導主任是否互調還不一定。

教育局指出，針對該案，校方指國樂班學生成績還未出爐，會尊重教師專業及公平公正原則，不會有轉換學生成績情況；另該校行政職務仍在規劃中，尚未定案。

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