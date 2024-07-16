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打造室內靶場 台北躍動館新生館動土

台北市長蔣萬安（左三）昨天出席「台北躍動館—新生館」動土典禮。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安（左三）昨天出席「台北躍動館—新生館」動土典禮。（記者方賓照攝）

2024/07/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨主持「台北躍動館—新生館」動土儀式，新生公園網球場管理室拆除改建為有室內射擊靶場、結合無障礙運動友善的特色運動場館，預計二○二六年完工啟用；蔣萬安表示，要在現有十二區運動中心基礎上打造「一館一特色」，未來六年再闢建九座。

台北市政府體育局透過改建或整修既有老舊公共建築，在運動資源較為稀缺區域打造「躍動館」，今年四月首先拆除士林區原克強公園游泳池，改建為首座以兒童體適能中心為特色的「克強館」；中山區原新生公園網球場及游泳池拆除改建「新生館」，為標準室內射擊靶場的複合式運動場館，規劃為地上三層、地下一層建築，預計二○二六年完工啟用。

體育局表示，新生館內含體適能中心、運動教室、多功能教室、親子休憩空間及綜合球場，並設置室內射擊靶場為主軸特色，戶外保有游泳池、網球場、籃球場等設施。

體育局長王泓翔補充指出，經盤點資源後，除克強館、新生館外，後續將有以運動展演、電競虛擬體驗、鐵人三項、水上運動、匹克球與寵物友善、滑輪溜冰、草地球類運動等主題特色的躍動館，提供更多室內綜合球場及各項新興或具發展潛力的特色運動設施。

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