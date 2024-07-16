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東山黑曜金咖啡公路 優化近35公里

東山黑曜金咖啡公路周邊道路提升，串聯美景、聚落產業，縫合廊道環境及型塑道路景觀，帶動產業及觀光發展。（記者王涵平攝）

東山黑曜金咖啡公路周邊道路提升，串聯美景、聚落產業，縫合廊道環境及型塑道路景觀，帶動產業及觀光發展。（記者王涵平攝）

2024/07/16 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕黑曜金咖啡公路近卅五公里道路優化完成，昨日舉行竣工典禮，除了在地居民有感，遊客也稱讚山區道路品質變好，除了五條道路品質改善，一七五線景觀平台、林安森林步道入口、青山窯場以及東原聚落等景觀節點也一併優化，串聯東山美景、聚落及產業景點，歡迎民眾前往。

南市府爭取前瞻建設計畫獲交通部核定二．四四億元「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」，工程歷經八個月，包括市道一七五線、南九十九線、南一○四線、南一○四—二及南一○五線，合計優化長度達三四．八五公里。

市長黃偉哲等各界人士昨在東原國小主持竣工儀式，黃偉哲表示，東山區位於台南東北邊，為平原與山地交會地帶，具豐富淺山風貌，孕育優質農產，如東山窯燒龍眼、椪柑柳丁及咖啡等，而關子嶺溫泉及古剎廟宇，經常吸引健行踏青、重機族及自行車騎士前往，透過道路工程進行危險路口改善，也提升行車安全性。

南市工務局長陳世仁表示，更新道路鋪面外，也改善路基軟弱處、危險路口改善、道路護坡、護欄、排水設施及更新交通指示牌面。

此外，特別優化東原國小周邊人行步道，像是人行道鋪面、擴大人行道寬度、整合公車亭與保留老樹，將凌亂桿件全數下地，以提供學童安全無虞的通學環境。

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