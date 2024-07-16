推廣眷村文化 二空新村園區20日開幕

二空新村園區南側的仁德二空防空碉堡，已登錄為台南市歷史建築。（台南市府提供）

2024/07/16 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府修復仁德區原「二空眷村」，打造為具推廣眷村歷史與文化功能的「二空新村園區」，園區即將於七月廿日開幕。市長黃偉哲昨日特別前往為園區開箱。

防空碉堡、F-5E戰鬥機 見證歷史

二空起源於日本殖民時期空軍的補給總庫，一九五○年國民政府開始建置「二空眷區」，供當時機場倉庫人員及眷屬居住，隨著人口逐漸增加，「二空眷村」因此誕生。後來因政府眷村遷建政策，二空原住戶陸續搬離，僅保仁路與二空路交會處的部分眷舍被保留下來，市府於二○二二年著手進行修復工程，建造為「二空新村園區」。

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文化局指出，園區南側的仁德二空防空碉堡，是日治時期至戰後防空軍事設施的重要見證，具歷史文化價值，於二○一六年登錄為台南市歷史建築。此外，園區內另設置一架退役F-5E戰鬥機。

喚起記憶 推出系列活動至28日

文化局說，自一九七○年代起，F-5E系列戰機即肩負台海空域的安全重任，我國空軍擁有F-5E系列戰機群規模居世界第一，對我國而言是首次組裝高性能空優戰機，也是航空工業劃時代產物，更見證中華民國空軍光榮的歷史時刻，頗具時代意義。

二空新村園區將於七月廿日開幕，首展分為「來自二空的呼喚」、「二空記事」、「共譜二空新篇」等三大主題，透過建物、展品、聲響，帶領觀者回到屬於那個年代的時空。另外，廿至廿八日同時辦理開幕系列活動，包括市集擺攤、旗袍體驗、紀錄片放映、水餃DIY、走讀導覽、座談會及音樂表演等，邀民眾感受眷村的美好時光。

二空新村園區內設置一架退役戰鬥機F-5E，成為戶外亮點之一。（台南市府提供）

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