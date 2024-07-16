免爭道 竹北興隆路將設左轉道

新竹縣竹北市興隆路九個T字路口將增設汽機車的左轉專用道，同時保留機車兩段式左轉待轉區。（記者黃美珠攝）

2024/07/16 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕讓左轉車和直行車不再爭道！新竹縣竹北市興隆路從博愛南路口起往東，到自強南路為止的九個T字路口，昨天由縣長楊文科、內政部國土署北區都市基礎工程分署長曾正宗動土啟動改善，增設汽機車左轉道等工程，施工團隊將從西往東循九個路口逐一推進，道路路面改善範圍則延伸到博愛南路到台一線的興隆路段，預計十一月初全部完工驗收。

竹北市興隆路目前都是東、西雙向雙車道的設計，從台一線往東朝高鐵新竹站前進，因為沒有左轉專用道，所以左轉車行駛在內側，易與直行的車流爭道，甚至出現「打架」的狀況。

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縣府交旅處爭取國土署補助後，校園周邊暨行車安全道路改善計畫、新竹縣竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路口改善工程（博愛南路至自強南路），將投入四千七百多萬執行計畫。主要就是增設汽、機車左轉道，興建庇護島，並做各個路口的斜坡道修整，同時調整車道配置，改善道路鋪面品質等。

保留機車兩段式左轉待轉區

其中在增設汽、機車左轉道上，也會一併拆除強制機車兩段式左轉的指引標誌，但為提供行動不便或高齡者安全的左轉空間，這九個路口仍會保留機車兩段式左轉的待轉區，工區全長約近三公里。

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