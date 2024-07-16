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「打不出的那通電話」首映 衛福部鼓勵家庭照顧者把苦說出來

衛福部鼓勵家庭照顧者善用「家庭照顧者關懷專線」緩解照顧壓力。 （衛福部提供）

衛福部鼓勵家庭照顧者善用「家庭照顧者關懷專線」緩解照顧壓力。 （衛福部提供）

2024/07/16 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕不堪照顧壓力的長照悲歌時有所聞，衛福部「家庭照顧者關懷專線」統計，去年來電諮詢心理問題首度超越資源問題，需求以情緒支持約二成七最高，其中又以傾訴照顧壓力逾四成最多。

長期照顧母親的王女士，本身是護理師及社工師，有次她高燒不適，擔心傳染母親而保持距離，不料卻遭母親責備，想起訪視個案分享想拿衣架打媽媽，她當下情緒上來也浮現拿衣架打媽媽的念頭，所幸及時跑出門冷靜。

家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍表示，去年家庭照顧者關懷專線來電諮詢需求以情緒支持占廿六．九％最高，其次是照顧資源廿一．七％及照顧需求十九．九％等問題。

陳維萍指出，情緒支持又以「傾訴照顧壓力，如焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等」占四十二．四％最多，及「與被照顧者溝通困難」廿一．八％、「與其他家人溝通困境」十九．二％等，顯示家庭照顧問題複雜與情感糾結。

衛福部昨舉行廣告片「打不出的那通電話」首映，希望家庭照顧者把苦說出來，遇到長照問題可撥打○八○○-五○七二七二家庭照顧者關懷專線或一九六六長照專線。

衛福部次長呂建德表示，整體長照服務涵蓋率已達八成，截至今年六月，全國廿二縣市設置一三一個家庭照顧者支持服務據點，提供照顧計畫諮詢、到宅照顧技巧指導、支持團體、轉介心理協談等服務。

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