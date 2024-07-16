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人工智慧基本法草案預告 拚10月送審

國科會昨天預告人工智慧基本法草案。（路透）

國科會昨天預告人工智慧基本法草案。（路透）

2024/07/16 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕人工智慧（AI）技術與應用發展快速，但也引發是否影響人類生存、工作或隱私等疑慮，國科會徵詢各界意見後，昨預告「人工智慧基本法」共十八條草案，明定政府應該依風險將AI分級，透過機制提升應用可信任度，外國AI產品也要有落地規範，並確保勞動者權益。

國科會提出7大基本原則

國科會提出的「人工智慧基本法」草案，揭示永續發展、人類自主、隱私保護、資安與安全、透明可解釋、公平不歧視及問責等七大基本原則，還有創新合作及人才培育、風險管理及應用負責、權益保障及資料利用、法規調適及業務檢視等四大推動重點，做為引導我國各機關發展與促進AI應用的原則。

明定政府應依風險將AI分級

草案規定AI應用時，應降低可能風險，政府若要使用AI執行業務、提供服務，應有風險評估，並將AI風險分級，建立AI應用條件、責任機制，制定外國產品落地規範，降低人民法遵成本；在AI研發與應用過程，應避免不必要的個人資料蒐集、處理、利用，以避免資料外洩風險，或蒐集過多不必要敏感資訊。

勞動權益方面，草案規定，政府應確保勞動者勞動權益，輔導因AI利用而失業者就業；數發部應推動與國際介接的AI風險分級框架與管理，還有資安保護；政府應積極推動AI研發與基礎建設，並應妥善規劃資源整體配置，提供相關產業補助、獎勵，或提供租稅金融優惠措施等。

應確保勞動者勞動權益

國科會表示，全球主要國家皆尋求建立AI治理方針與原則，該草案參考美國、歐盟等相關立法外，主委吳誠文也在六、七月時陸續邀集公協會、業界領袖、大專院校校長及各部會，召開多次溝通會議，凝聚各界共識，該草案預告期間即起到九月十三日，持續蒐集各界意見，拚十月底前送政院審議。

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