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旗后觀光市場變好美 週六迎旗津風箏節

「旗后觀光市場」在海岸第一排擔綱旗津門面，盼成海岸線新地標 。（高市經發局提供）

「旗后觀光市場」在海岸第一排擔綱旗津門面，盼成海岸線新地標 。（高市經發局提供）

2024/07/16 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○二四旗津風箏節本週六將登場，經發局在風箏節前夕，宣布海岸第一排、擔綱旗津門面的「旗后觀光市場」外牆改造完工，以落日餘暉為概念，在垂直與水平間運用不同尺度線形，展現波浪意象與律動感，與風箏節一同迎接暑假人潮。

經發局表示，旗后觀光市場一樓目前是市場，二、三樓由旗津道沙灘酒店經營，整體外牆原為魚骨鋼構外觀，因鄰近海邊及颱風侵擾下，陸續出現退色、斑駁及損壞等問題。

外牆改造完工

經發局費時半年多重新裝修，針對入口、鋼構、玻璃貼膜等多個介面進行更新，立面採暖色系色調，以落日餘暉為設計發想，用簡約設計搭配周遭沙灘景致，外牆並特別裝設LED燈光，讓市場在白天、黃昏、夜間不同時段能呈現多元的樣貌，近期已完工。

經發局期待坐落海岸第一排的旗后市場能擔綱海岸線新地標，並呼應即將上陣的風箏節，市場攤商及旗津道酒店也都做足準備、推出多項優惠迎接觀光人潮。

盼成海岸線新地標

旗后觀光市場自治會長陳清雄表示，市場以乾貨與伴手禮為主力商品，因地理位置佳，緊鄰美麗海灘，是國內外旅客來旗津觀光的必逛景點；旗津道沙灘酒店董事長劉敏瑛說，感謝市府改造工程升級建物外觀，酒店也針對內部設施進行升級，並搭配旗津風箏節推出住宿優惠，歡迎來旗津住一晚。

旗津「旗后觀光市場」外牆改造完工後超亮眼。 （高市經發局提供）

旗津「旗后觀光市場」外牆改造完工後超亮眼。 （高市經發局提供）

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