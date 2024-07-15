不安全性行為 16歲男學生每月跑醫院

疾管署提醒，預防性病就是要做好防範措施，包括全程正確使用保險套等。（記者林惠琴攝）

2024/07/15 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕青少年新增性病個案成長，甚至有人因此每月跑醫院，醫師認為主因與性觀念開放、交友軟體發達等因素有關，提醒加強健康教育、宣導落實安全性行為。

台灣男性學暨性醫學醫學會性治療師教育委員會副主委、台中榮總泌尿醫學部醫師胡如娟表示，性病年齡層確實變低，曾有一名年約十六歲男學生確診淋病，照理急性期給予抗生素，只要避免相關接觸史就可痊癒，但這名同學卻每月跑醫院，顯示不安全性行為釀成一再發作。

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醫師呼籲強化健康教育

胡如娟認為，不同於傳統兩性交往觀念，現在的身體自主權、伴侶關係更開放，尤其交友軟體發達，增加互動機會，造成性行為年齡下降，當血氣方剛煞不住或處於弱勢一方無法說服伴侶做好防護，過程就可能不安全，須強化健康教育。

胡如娟也提到，有些刻板印象認為同志較會感染性病，但門診觀察異性戀仍是大宗，主要是性伴侶較多、成員較複雜所致。性病除了治療病灶外，也要注意心理狀態，尤其小大人們若心理成熟度跟不上生理發育，可能出現情感關係發展不健全而影響日後人生。

青少女自我保護意識弱

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部醫師黃建霈指出，門診觀察女性感染性病確實增加，多為青少女自我保護意識較弱，未要求對方戴保險套，也有女性懷孕期間，丈夫在外拈花惹草被連帶感染。

根據疾管署資料，女性感染淋病可能引起子宮或骨盆腔發炎等，男性則產生尿道化膿、攝護腺發炎，均恐導致不孕等後遺症。感染梅毒可能出現生殖器無痛性潰瘍及硬性下疳、全身性紅疹及扁平濕疣等症狀，若未適當治療，於感染後三至七年，恐演變為神經性或心臟血管性梅毒等不可逆損傷。

台大醫院泌尿部主治醫師姜宜妮強調，有些性病一開始不易察覺，等到細菌或病毒繁衍到一定程度才有症狀，提醒尿尿會痛、生殖器有膿或潰瘍等，應迅速就醫。

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