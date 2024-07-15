反濫權宣講 台中逾600鄉親相挺

反濫權護民主昨天在台中宣講，吸引逾600人聽講。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/15 05:30

綠營民代挺釋憲 強調用民主程序贏回台灣民意

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市議員陳俞融昨天舉行「反濫權護民主」說明會，吸引逾六百名鄉親參加，立委何欣純強調，藍白假改革之名行濫權之實，現在進入釋憲延長賽，應用民主程序把台灣民意贏回來。

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立委莊瑞雄也引用總統賴清德之言，若政黨沒接受大法官的解釋，青鳥會飛出來，眾人情緒高昂，高喊「藍白濫權，踐踏民主」，會中戳破象徵藍白謊言的巨型氣球，釋放出大量綠色小氣球，代表民主遍地開花、挺釋憲。

籲藍勿倚靠共產黨 莊瑞雄；人民才是依靠

莊瑞雄表示，國會要監督政府，但被選出來的國民黨、民眾黨立委卻不是這樣，「選上變囂俳（囂張）！立委也能當檢察官、法官，還會處罰老百姓」，他除了引用賴清德，所有政黨都要接受釋憲結果，青鳥會飛出來之說，更強調藍白要耍賴，連老年世代都會拄著拐杖，衝到立法院前抗議。

莊瑞雄並再指出，藍白兩黨在「選前說人民是頭家、選後要找人冤家（吵架）」，提出花蓮兩兆錢坑法案、縮短陸配入籍年限法案，在野黨每天開支票，「為了要執政，掀掉憲法、使什麼手段都沒關係，提醒國民黨不要空空（傻傻），覺得可倚靠共產黨，其實是人民才是依靠。

藍提修正財劃法 何欣純︰瓜分光中央稅收

何欣純也指出，民進黨曾提出國會改革案，但國會未有共識，綠營在上屆立院過半，但並未強推此法案，藍白可能是未執政太久很失落，國會一過半就亂提案，濫權、錢坑法案都要推，她更強調，國民黨提修正財政收支劃分法，身為台中立委也希望分配愈多錢愈好，但是分配要合理，而不是各縣市瓜分光中央稅收，中央給付的老農、老人、生育津貼的錢，要從哪裡來？

何欣純又說，最近被逕付二讀的公職人員罷免法，要提高罷免門檻，保住藍營可能被罷免的市長、立委，讓立委舉手表決，直接讓民主倒退三十年，她憂心藍白亂政，如果台灣愈亂，會讓對岸有機可趁要統一台灣，呼籲國人要守護台灣民主及安全。

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