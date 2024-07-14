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基隆麥金路禁左迴轉 10天600張罰單炸鍋

2024/07/14 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆麥金路長庚醫院前路段左轉果菜綜合批發市場，有限定時段禁止左轉，在七月一日科技執法後左轉和迴轉都遭取締，市議員鄭文婷說不到十天就開出六百多張罰單，果菜市場攤商一夕間收到數百張罰單，還有單一攤商就收到十多張，整個炸鍋。經現場研議，將先暫停取締，交通隊同意統一撤銷罰單，交通處修正號誌標誌。

可撤銷罰單 交通處將修正號誌

鄭文婷表示，接到果菜市場的陳情，與交通處、市警交通隊人員到現場勘查，發現該路口號誌有全時段都禁止迴轉號誌，也有部分時段禁止左轉號誌，民眾搞不懂。

鄭文婷指出，以前麥金路往果菜市場都從長庚醫院迴轉，現在往果菜市場可以左轉，但尖峰時段禁止左轉；但執法的交通隊則認為長庚醫院前路口，往麥金路或是往果菜市場都是屬於迴轉，全被告發。

由於兩單位認定不一，交通隊同意依交通處規劃執行，交通處同意發文給交通隊，解釋兩種號誌的意思，麥金路往果菜市場可以左轉，尖峰時段禁止左轉，鄭文婷要求修正號誌標誌，讓用路人更清楚分辨行車方向。

交通隊在完成號誌改善前，先暫停取締左轉往果菜市場；收到罰單的民眾，先不要去繳罰款。

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