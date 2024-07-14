桃園虎頭山、北橫設充電樁 明年啟用

桃市府風景區管理處在孔廟停車場設有充電樁。（記者謝武雄攝）

2024/07/14 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕政府推動二○五○淨零排碳政策，預估二○三○年電動車將占車輛數三成，桃園市政府除了交通局在路外公有停車場設置充電樁，風景管理處也爭取環境部「公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫」，補助一千七百萬元，於虎頭山、北橫公路沿線等七處風景區停車場等，共設置十四支充電樁，其中，快充部分功率高達一二○KW（瓩），中型車大約半個小時就可充飽電，方便民眾出外旅遊。

風管處長廖育儀表示，一二○瓩快充充電裝八支，規劃在虎頭山環保公園、拉拉山遊客中心、下巴陵加油站、慈湖遊客中心各設置兩支；七瓩慢充充電裝六支，將在頭寮經國紀念館、小烏來停車場、小烏來義盛遊客中心各設置兩支。

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廖育儀表示，路外停車格充電車位收費是以現行台灣電力公司「度」來計算，每度要五元，衡量裝設、拉線路的成本，交通局規定慢充車位每度收費上限九元，快充十二元，而在虎頭山孔廟、三聖路路外停車場充電樁是由交通局裝設，也由交通局管理收費。

至於風管處設於風景區停車場電動車充電收費標準，會參酌交通局的費率，考量各項成本後另外訂定，預計明年上半年啟用，讓遊客開電動車上山也能放心暢遊。

廖育儀以特斯拉MODEL3為例，其電池容量為六十KWh，須充六十度電才能充飽，若是慢充七瓩約需八．五小時，若每度收費九元則是五四○元，若使用一二○瓩快充，半個小時可充飽，每度收費十二元共付七二○元，民眾若開電動車暢遊北橫，開到一半怕電力不夠，可到下巴陵加油站的快充充電樁充電，充飽玩到宜蘭都沒有問題。

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