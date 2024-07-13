世界廚藝賽 宜蘭4學子奪14面獎牌

宜蘭大學羅子恩（左起）、聖母護專吳挪亞、黃鈺珊，參加馬來西亞舉辦的「世界廚藝大賽」，勇奪佳績。（記者游明金攝）

2024/07/13 05:30

南方澳小蝦搭三星洛神花 羅子恩「前菜展示盤」獲特金

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭大學羅子恩、聖母護專吳挪亞、鍾以柔及黃鈺珊等四名學生，參加馬來西亞舉辦的「二○二四世界廚藝大賽」，在超過一千五百位選手中，勇奪一面特金牌、九面金牌、四面銀牌，創下宜蘭歷年最佳成績，展現專業技藝，讓宜蘭美食創意躍上國際舞台。

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逾1500人參賽 宜蘭歷年最佳成績

羅子恩獲得一特金與三金一銀；黃鈺珊三金、鍾以柔二金一銀、吳挪亞一金二銀。羅子恩表示，準備比賽的過程漫長辛苦，平常會挑一個主題食材，像有宜蘭特色的鯖魚或三星上將梨等農特產品做練習，這次獲得特金的作品「開胃前菜展示盤」，特別用南方澳小蝦，還有醃漬的三星鄉洛神花作展示，行銷宜蘭農特產，獲獎很開心。

羅子恩就讀宜蘭大學休閒產業健康促進學系，他說，專科時期就受聖母護專專業訓練，奠定基礎，很感謝師長支持，讓他能在廿歲就完成站上國際舞台的夢想，這次能得到好成績，很開心辛苦沒有白費，未來會持續精進廚藝，朝餐飲這條路發展。

黃鈺珊談到平常練習時，會在腦中構想材料要用什麼？要怎麼擺盤？但完成後，常遇到擺出來東西跟自己想像的不太一樣，會一直琢磨怎麼可以擺得更好，跟大家出國比賽，學習同學的不同特色，互相給建議，是很有趣的事，比較難過的是剛出國就把盤子打破，還好沒有影響比賽。

這項比賽五月在馬來西亞舉辦，宜蘭四位選手大放異彩，勇奪十四面獎牌。縣長林姿妙昨頒獎表揚，鼓勵他們在比賽中的努力，為國爭光、為縣爭光。

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