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角板山行館園區 戶外部分景觀開放

角板山行館園區大草皮旁觀景平台已整修好。（桃園市風管處提供）

角板山行館園區大草皮旁觀景平台已整修好。（桃園市風管處提供）

2024/07/13 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區重要景點「角板山行館園區」，因市府風景區管理處辦理「北橫故事︱角板山觀光場域再造計畫」，今年二月封園整修，由於戶外景觀逐步完工，即日起開放部分戶外空間，包含生態池、大草皮、梅園、戰備隧道，民眾可從鄰近上台地停車場的南入口入園遊憩。

角板山行館園區昔日為角板山採集樟腦重鎮，也是故總統蔣介石行館之一，二○○五年整修完竣，二○○七年移交風管處後，館舍展示空間、景觀設施等近十八年未大幅更新改善。

風管處景觀工程課長徐明弘說，風管處獲交通部觀光署補助八千萬元，辦理「北橫故事︱角板山觀光場域再造計畫」，去年十二月開工，為降低施工對遊客衝擊，採分期分區施工，梅花季前封閉整修樟腦收納場事務所，梅花季及農曆年後，為施作戶外景觀、步道及園區電力管線，二月十九日全區封園施工，因戶外景觀逐步完工，即日起開放部分戶外空間，請遊客配合園區引導指示參觀遊賞。

觀光旅遊局長周柏吟表示，這次改善工程，著重樟腦收納場事務所周邊的歷史痕跡、部分設施翻修，以及景觀休憩平台空間改善，並針對修復整理後的事務所、行館、回字館，導入現代科技及藝術的展示方式，帶領遊客從不同角度體會角板山的人文之美。

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