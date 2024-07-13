40年歷史 灣裡市場將轉型改建

新灣裡市場設計圖，呈現灣裡海濱的沿線意象，並結合王船信仰。（台南市府提供）

2024/07/13 05:30

市府重大投資 將斥資1.6億創造新型態 預計2026年完工

〔記者王姝琇／台南報導〕南區灣裡市場歷經四○年歲月，日前已啟動新建工程設計，並舉辦兩場市場設計說明會，讓居民了解市場改建計畫的進展與細節，凝聚共識打造在地新活力。市府將斥資一．六億元改建市場，預計二○二六年完工。

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舉辦設計說明會凝聚地方共識

灣裡市場位於南區，鄰近台八十六線快速道路，並通過台八十六、台十七線，以及國道一號與三號的交通網絡連接，交通便利，並有豐富生態、景觀資源，鄰近的黃金海岸地區，更是欣賞美麗夕陽的景點。

台南市市場處處長王俊博指出，灣裡市場長期以來滿足當地居民的採買需求，但歷經四○年，市場建物機能及服務已面臨轉型的挑戰，此次新建工程斥資約一．六億元市府預算，新建市場採一樓挑高空間、占地二九八九平方公尺，預計今年底或明年初發包，工期約一年六個月，攤位一四四個、店鋪卅三間，共計一七七個單位數，將在二○二六年完工。

盼吸引更多人潮創造更多商機

市府經濟發展局表示，灣裡市場新建工程設計日前已啟動，這是市府對地方發展的重大投資，藉此連結周邊資源以及地方發展，提供升級地方服務，帶動灣裡地區的整體發展；說明會並彙集市場攤商、居民、民代等各方意見，確保市場改建的設計能夠符合居民的期待與需求，也期盼達成一個兼顧傳統與創新的市場環境，未來能吸引更多人潮，創造更多商機。

經發局局長林榮川說，本案設計串聯灣裡公園與社區生活，創造新市場型態規劃，同時以未來生活發展為導向設計，融合市場機能與當地觀光，透過建築多變化量體，呈現灣裡海濱的沿線意象，並結合灣裡王船信仰呈現，再利用與公園濕地環境的連結，讓市場得以循環永續發展，帶動當地區域產業人文發展。

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