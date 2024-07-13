高捷岡山車站西基地聯開案 簽約

2024/07/13 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高捷岡山車站RK1西基地聯開案昨天簽約， 此案是今年繼O13、Y10站二案簽約後，市府完成的第三個聯合開發案，也宣告北高雄首宗捷運聯合開發案正式啟動。

簽約儀式由副市長林欽榮、達麗建設董事長謝志長簽署，林欽榮指出，市長陳其邁推動捷運四線齊發，岡山路竹延伸線剛於六月底通車至RK1站，捷運局則提前布局場站周邊的聯合開發，「軌道經濟」儼然成為一門顯學。

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北高雄首宗

林欽榮說，本案透過立委邱志偉協助，解決岡山長期以來的航高問題，同時透過都市計畫調整，賦予捷運岡山車站周邊形塑捷運生活圈的可能性；他也感謝在地議員支持，爭取中央前瞻計畫補助一．八億元，增設興建跨岡山火車站天橋。

捷運局長吳嘉昌強調，預估投資金額廿七億元，達麗建設規劃開發地下四層、地上廿三層的住商綜合大樓，未來開發建物將與RK1站西出口共構，預計引入店鋪、住宅、健身中心、公共托嬰中心等設施。

捷運局說明，本案緊鄰捷運RK1站、台鐵岡山站及岡山轉運站，享有交通優勢，加上RK1站已於今年六月底通車，後續會透過正公告招商中的東基地開發案，完成完整的跨站天橋系統，銜接台鐵岡山車站的後站地區。

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