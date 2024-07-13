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《台中》國旅不振 高美濕地園區暑期訂房減

高美濕地遊客中心露營區近年成為網美拍照打卡熱點。（記者張軒哲攝）

高美濕地遊客中心露營區近年成為網美拍照打卡熱點。（記者張軒哲攝）

2024/07/13 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕今年暑假出國人數較疫情期間大增，中市高美濕地兩處文青網美住宿區訂房卻不如預期，高美遊客中心露營區暑假住宿率約六至七成，較往年減少，今年甫開幕的高美燈塔園區旅宿暑假約七成，為了提升住宿率，園方規劃生態導覽活動攬客，盼能吸引遊客到訪。

暑假剛開始，國內不少景點飯店訂房人數不如預期。高美濕地遊客中心露營區規劃廿多頂繽紛帳篷，前年營運後，成為網美拍照新熱點，吸引遊客體驗「在高美濕地醒來」，建設局當時統計，每月平均入住率約八成，但今年暑假訂房率減少，業者研判受國旅人數下滑大環境影響。

高美燈塔旅宿園區首開全國燈塔之先，四月開幕試營運，但暑假並沒有客滿。業者指出，暑假期間差不多七成訂房率，因為還沒有全力宣傳，正規劃活動攬客。

議員楊典忠表示，高美濕地擁有絕美景色與自然生態，但是附近缺少吃喝玩樂的地方，上廁所不便，讓露營區或民宿過夜遊客覺得沒吸引力。議長張清照表示，高美濕地即便周邊旅客服務中心、露營區與燈塔園區陸續營運，近年旅客數仍減少，這不只是出國潮與國旅人數降低，相關單位應針對高美濕地周邊設備、遊程安排與宣傳包裝，全面檢討。

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