為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北機車路邊停車新優惠 每月最多省300

新北市將推出機車停車三重優惠，圖為機車收費路段板橋區重慶路。（記者董冠怡攝）

新北市將推出機車停車三重優惠，圖為機車收費路段板橋區重慶路。（記者董冠怡攝）

2024/07/13 05:30

8月推出每日一張單、停車定期票及行動支付繳費享折扣3方案

〔記者董冠怡／新北報導〕交通部公路局統計至今年五月底，新北市機車登記數有二二七萬多輛，許多人外出工作得靠騎車代步，停車需求高、花費也多，市府交通局長鍾鳴時昨天宣布，八月一日起推出「每日一張單」、「機車路邊停車定期票」及「行動支付繳費享折扣」三重優惠，每月最多可省三百元停車費。

每日一張單 停不同路段收費一次

交通局停車營運科長許芫綺表示，「每日一張單」是指同一車輛、同一日停放在新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收費一次，民眾無需申請，會透過系統判斷車輛是否已有停放紀錄。同一天內，民眾先後停放在計價金額不同的路段，收費將以先停路段為主。

月票399元 停車不限次數、路段

「機車路邊停車定期票」每張三九九元，可自行選擇啟用日，卅天內不限次數、路段停車，七月廿二日起可至「新北市路邊停車費查詢服務網」申購，區分單次、會員購買二種。選擇單次購買者，無法自動續購；會員購買則可擇定辦理自動續購服務。

行動支付75折 定期票降至299元

許芫綺指出，「行動支付繳費享折扣」申購定期票並使用行動支付、全國繳費網、金融電信自動代扣繳查單繳費，享七五折優惠，票價直接從三九九元降至二九九元，可替荷包省下一百元；即便未買定期票，每張機車停車單使用行動支付繳納，每筆享五元折扣。

她指出，機車族若每天都路邊停車，以一天廿元計算，卅天就要六百元，購買定期票並以行動支付繳費，每月最高可省超過三百元。詳細資訊可上交通局網站或撥打市政服務專線一九九九查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播