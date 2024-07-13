新北機車路邊停車新優惠 每月最多省300

新北市將推出機車停車三重優惠，圖為機車收費路段板橋區重慶路。（記者董冠怡攝）

2024/07/13 05:30

8月推出每日一張單、停車定期票及行動支付繳費享折扣3方案

〔記者董冠怡／新北報導〕交通部公路局統計至今年五月底，新北市機車登記數有二二七萬多輛，許多人外出工作得靠騎車代步，停車需求高、花費也多，市府交通局長鍾鳴時昨天宣布，八月一日起推出「每日一張單」、「機車路邊停車定期票」及「行動支付繳費享折扣」三重優惠，每月最多可省三百元停車費。

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每日一張單 停不同路段收費一次

交通局停車營運科長許芫綺表示，「每日一張單」是指同一車輛、同一日停放在新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收費一次，民眾無需申請，會透過系統判斷車輛是否已有停放紀錄。同一天內，民眾先後停放在計價金額不同的路段，收費將以先停路段為主。

月票399元 停車不限次數、路段

「機車路邊停車定期票」每張三九九元，可自行選擇啟用日，卅天內不限次數、路段停車，七月廿二日起可至「新北市路邊停車費查詢服務網」申購，區分單次、會員購買二種。選擇單次購買者，無法自動續購；會員購買則可擇定辦理自動續購服務。

行動支付75折 定期票降至299元

許芫綺指出，「行動支付繳費享折扣」申購定期票並使用行動支付、全國繳費網、金融電信自動代扣繳查單繳費，享七五折優惠，票價直接從三九九元降至二九九元，可替荷包省下一百元；即便未買定期票，每張機車停車單使用行動支付繳納，每筆享五元折扣。

她指出，機車族若每天都路邊停車，以一天廿元計算，卅天就要六百元，購買定期票並以行動支付繳費，每月最高可省超過三百元。詳細資訊可上交通局網站或撥打市政服務專線一九九九查詢。

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