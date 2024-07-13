全國最難都更案 永和「大陳單元三」開工

大陳都更案單元3昨開工，市長侯友宜與民代、居民等出席見證。（記者黃子暘攝）

2024/07/13 05:30

252戶5個月全搬遷 將翻新市場 規劃2千多坪中央公園

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市永和區的大陳社區全區八．七公頃，原有建物老舊，且巷道狹窄有安全之虞，新北市住宅及都市更新中心分七單元辦理都市更新，昨天單元三舉辦拆除開工典禮，未來會翻新公有市場，也規劃了二千多坪的中央公園，將於二○二八年完工，議員建議保留大陳義胞文物展示，並重視居民休閒集會活動的場所。

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全區8.7公頃分7單元 全國最大都更

市長侯友宜、城鄉發展局長黃國峰、都市更新處長林炳勲、副議長陳鴻源、議員連斐璠、許昭興與當地里長、老少住戶等出席見證動工。

侯友宜說，大陳都更案是全國最大、最困難的都更案之一，全區分為七個單元公辦都更，現存六十多年老舊建物產權複雜、居住人數多，公共設施不完善且巷道狹窄，有安全疑慮，單元三共二五二戶，居民在五個月內全數搬遷，昨天進入拆除動工階段，未來會翻新公有的新生市場，也規劃了二千多坪的中央公園。

60多年老舊建物產權複雜 居住人數多

都更處表示，永和大陳公辦都更持續推動，單元二已完工，單元六、七由都更處審議中，單元五已召開自辦公聽會，單元一、四正由住都中心辦理招商。

針對單元一、四，侯友宜要求招商過程要公開、透明，找最好的廠商來蓋房子，另外單元六、七也要儘速進行；單元三將在二○二八年完工，雖然屆時他已卸任，但對居民有所交代，也期許永和國小重建、永和行政園區公辦都更案、捷運中和光復線興建等三項永和重大建設可以儘速推動。

連斐璠指出，大陳地區房子多在一九六二、一九六三年間興建，發展後居住空間不足，有居民往上加建，或在無執照的狀況下重建；另當地八十％巷道狹窄，救護車、消防車難以進入，公共安全有疑慮，大家都期盼都更。至於大陳義胞文化記憶保留，連斐璠說，當初市府承諾把文物妥善保存展示，大陳義胞鄉親多集中於單元六、七，她建議在單元七展示文物，可使後代了解歷史文化。

許昭興表示，市府若把大陳單元一到七分回的房子賣出，總額將達一百多億元，但公設保留不足，沒有保留大型集會場所，呼籲市府重視民眾休閒活動的權益。

大陳社區原有建物老舊，公共設施不完善且巷道狹窄，有安全疑慮；圖為工地現況。（記者黃子暘攝）

永和區大陳都更案是全國最大、最困難的都更案之一；圖為單元3完工模擬圖。（記者黃子暘攝）

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