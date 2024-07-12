花蓮震後原水易濁 水公司開發新水源

花蓮○四○三地震山區土石崩落，上游原水濁度飆高影響用水。 （記者王錦義攝）

2024/07/12 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三震後山區土石崩落，上游原水濁度飆高影響用水，多次減壓供水影響超過二萬戶。花蓮縣議會保安小組昨前往自來水廠了解供水狀況，自來水公司第九區管理處指出，上游水源地崩坍嚴重，只要強降雨發生，未來三到四年間原水恐都會受到影響，將尋找替代的防災戰備水源，加強供水韌性。

台水九區處長李慶興說，目前已規劃提升淨水場站設備效能、強化調配供水能力及開發新水源三項方案，約需半年到一年，努力穩定供水。砂婆礑溪有北溪、南溪共三個取水口，地震前水源地清澈見底，即使颱風大雨，沉降後濁度很快降到二NTU，但震後上游林班地全面崩坍，六、七月間四度因強降雨濁度飆破二千NTU，取水口還被土石阻塞。

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北花蓮自來水供應高度仰賴砂婆礑溪供應花蓮系統用水，涵蓋花蓮、吉安、新城和秀林等地，每日需水量十到十一萬噸，減量供水後，尖峰期缺口二萬多噸，將調度壽豐場及市區備用深井因應；目前也準備把吉安光華場至美崙高地供水區域增設中間加壓站，增加調配能力，需要尋找適合的興建地點。

台水九區處指出，替代水源有伏流水、深層地下水等水源豐沛，目前選定三棧溪、立霧溪、新國慶、豐川等四處，防災井僅緊急使用，不影響農灌和生活用水，期盼民代協助爭取民眾支持，縮短期程。

縣議員魏嘉賢說，北花蓮的自來水供應出現問題，嚴重威脅醫療救護、消防滅火和關鍵基礎設施的安全，也給民眾帶來困擾，自來水公司應與台電、農田水利署等協調水源，並挖掘深水井來強化花蓮的供水韌性；縣議員程美蓮也說，大花蓮以北多個部落都面臨水壓不足的問題，盼水公司多溝通並開發新水源，穩定供水。

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