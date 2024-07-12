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里辦毒品防制站 仁武、大社設25據點

高雄市仁武、大社兩區25里「里辦毒品防制關懷站」昨天成立。 （高雄市毒防局提供）

高雄市仁武、大社兩區25里「里辦毒品防制關懷站」昨天成立。 （高雄市毒防局提供）

2024/07/12 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市毒品防制局首創的「里辦毒品防制關懷站」，持續擴大據點，昨天在仁武、大社兩區成立廿五個據點，總數已達到七○三站！

關懷站持續擴大 總數已達703站

高雄市從二○二○年起，首創於里辦公處設置「里辦毒品防制關懷站」，首區選在田寮區與鹽埕區，做為試辦起點，陸續建構六七八站「里辦毒品防制關懷站」，包括鳳山區七十六里、左營區卅九里、苓雅區六十九里、三民區八十六里、岡山區卅三里、六龜區十二里、那瑪夏區三里等。

800位里民相挺 齊力宣誓反毒

仁武、大社兩區廿五里「里辦毒品防制關懷站」啟動儀式，昨天於仁武里民活動中心舉行，由毒防局長林瑩蓉頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌，給仁武、大社兩區廿五里長，包括鄰長、志工隊、巡守隊等約八百位里民熱情相挺，一起戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽，齊力宣誓反毒。

林瑩蓉強調，市府希望建構社區綿密毒防網，與各區里長合作，在里辦公處設置毒品防制關懷站，於社區第一線提供宣導、諮詢、轉介、關懷的一站式服務，仁武、大社廿五里加入後，總數已達七○三站，未來將持續在高雄卅八個行政區各里擴充據點。

林瑩蓉也請里長們，將關懷站牌貼在里辦門口，協助宣傳廿四小時免費毒防諮詢專線0800770885。

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