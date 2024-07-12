後龍濫倒廢土 山谷填成「台地」

苗栗縣後龍鎮同光國小後方龍港段一處山坡地被濫倒，山谷幾乎被填滿一半。（民眾提供）

2024/07/12 05:30

同光國小後方被倒近3萬立方公尺 包含大量營建剩餘土石方

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮同光國小後方一處山坡地，遭傾倒近三萬立方公尺包含營建剩餘土石方的廢棄土，使得原本為斜坡地形的山谷，幾乎被填滿了一半，形成一座小「台地」。苗栗檢、警及縣府環保、水利、農業單位人員昨前往會勘，除宣示追究相關人等的刑事責任，也將研商行政責任，責令不肖業者回復山谷原始地貌。

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檢警追查 一人羈押禁見

苗栗縣丘陵地形多，土方棄置、廢棄物情事頻傳。後龍鎮龍港段一處山坡地，於今年初起遭違法回填大量營建剩餘土石方，數量估計達三萬立方公尺，面積達二、三公頃；檢方已於六月間針對此案執行搜索、傳喚、拘提被告及證人共六人到案說明，吳姓犯嫌也羈押禁見。

苗栗地檢察署檢察長蔡宗熙，昨會同苗栗縣警察局長陳世煌、環保局長陳華盛、農業處副處長蔡政新、水利處副處長黃文璋及相關所屬業管人員，前往現場會勘。

責令業者回復山谷原貌

蔡宗熙說，該山坡地原本是一處具有斜坡山谷地形的山坡地，但整個山谷幾乎被填滿一半，昨天會勘除宣示檢警會追訴業者、車隊和地主刑事責任，也就各該行政主管機關，分別就水土保持、山坡地保育及廢棄物清理等追究相關行政責任，責令業者擬定清運計劃或負責清運費用，回復原始地貌。

檢方指出，以坊間營建剩餘土石方每車運費一萬元，初估該處至少被傾倒二千至三千輛大貨車廢土，數量近三萬立方公尺，不肖業者至少獲利二千萬至三千萬元，是苗檢近期查獲最大廢土個案。

陳華盛表示，初步認定現場為營建剩餘土石方，堆置地方不當觸犯廢棄物清理法；蔡政新表示，該處為山坡地保育區農牧用地，觸犯區域計劃法、已移送地政機關裁罰；黃文璋表示，該行為已違反水土保持法，全案移送地檢署偵辦，查扣兩台挖土機等機具持續扣押。

苗栗檢警及縣府人員前往會勘。（記者彭健禮攝）

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