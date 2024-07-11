（桃園）平鎮步道護獨角仙 AI智慧桿監控

平鎮區望路寮步道常有人偷抓獨角仙。（記者黃政嘉攝）

2024/07/11 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕AI也能應用在生態監控與巡檢。六、七月為獨角仙繁殖旺季，桃園市平鎮區中庸路一段、石門大圳綠色廊道的望路寮段，可見眾多獨角仙於光蠟樹上吸食樹液，鎮興里長黃志杰鑒於近年屢有民眾隨意捕捉獨角仙，而結合科技業者在步道架設智慧監控桿，用AI偵測，示警、勸導不要捕捉，共同維護自然生態。

里長在望路寮設桿 遏阻濫捕

蘆竹區羊稠步道、龍潭區三坑與大北坑地區也都有復育獨角仙，目前唯獨平鎮區望路寮生態步道，由黃志杰引進智慧監控桿，整合監控管理軟體、環景攝影機和蜂鳴器，偵測、遏止民眾到此捕捉獨角仙的行為，一旦發現異狀，可及時播放勸導聲音，也可藉手機APP或電腦即時監看，成為保護獨角仙的最新利器。

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偵測到偷抓 會播放勸導聲音

黃志杰表示，近期是獨角仙最多的時候，一棵光蠟樹最高可出現近百隻，牠們啃完的樹皮枝液，會引來蝴蝶跟胡蜂，常有移工、遊客偷抓獨角仙，甚至提著桶子裝，聽說抓去吃，也可能賣掉，一隻價格七十至一百多元，他近期晚上都會來步道巡邏，里民對甲蟲也有情感，來這裡運動也會主動勸阻偷抓者，希望將望路寮生態步道與周邊大圳、埤塘，整理成環境教育場域，提供給學校、工廠、企業進行環教。

揚弈科技公司課長廖裕軒說，公司參加創業競賽時，得知鎮興里有獨角仙遭濫捕的情形，決定提供技術資源，透過公司軟體「V-SCADA」智慧監控管理平台，結合影像與演算法做智慧監控，針對逗留、捕捉行為發出音效即時示警，達到現場勸導功能，也可以即時通知里長因應勸阻捕捉者，是首次應用在保護生態上，這套監控平台也可應用於工廠、農業、停車場等處所。

有環景攝影機偵測監控。（記者黃政嘉攝）

平鎮區望路寮步道常有人偷抓獨角仙，鎮興里長架設智慧監控桿在光蠟樹旁，有環景攝影機偵測監控、喇叭可播放勸導聲音。（記者黃政嘉攝）

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