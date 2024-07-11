民眾霧煞煞 彰化垃圾分類新制惹怨

和美垃圾遭「整車退運」，20公噸垃圾重新破袋進二次回收分類。（和美清潔隊提供）

2024/07/11 05:30

進場垃圾量雖減少 但分類品項如何認定出現一縣多制 引發爭執

〔記者張聰秋、劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣人均每日垃圾量達○．六一三公斤，遠高於全國平均的○．五六七公斤。為此，環保局自七月一日推行垃圾分類新制，提高垃圾退運標準。實施新制的首週，進場垃圾量較前一週減少四八○公噸，約減少十一．五％，但因新制度的實施，不少民眾搞不清楚如何分類，因此怨聲不斷。

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大廈垃圾子車成「回收黑洞」

新制規定，各鄉鎮市公所清運至溪州焚化廠的垃圾車，只要一個垃圾袋含十二個以上的資源回收物，或廚餘達三○％以上，即整車退運，垃圾被退運意味著清潔隊員須整車重新分類，各公所全哀鴻遍野。日前，和美鎮有一輛垃圾車被發現有五十八件分類不合格，全車廿公噸垃圾遭到「整車退運」，最後發現公寓大廈的垃圾子車成為「回收黑洞」，因此和美鎮祭出新制，只要有一袋被查獲十二個不合格，違規數累計兩次，就取消該大廈的子車。

蛋殼、榴槤殼和少量落葉是垃圾

民進黨彰化縣議會黨團指出，目前垃圾分類品項混亂，造成民眾困擾，許多人對果皮、蛋殼、落葉樹枝、榴槤殼等分不清楚是垃圾還是廚餘，還有美工刀片等算是可回收嗎？讓民眾倍感壓力。黨團表示，不同鄉鎮市公所清潔隊垃圾品項分類標準不同，例如茶葉渣有地方認定是垃圾，也有地方認為是生廚餘；至於在蛋殼方面，有鄉鎮以垃圾處理，有鄉鎮要求另外打包，簡直「一縣多制」，造成民眾與清潔隊員爭執不下。

針對容易造成清潔隊與民眾爭執的項目，環保局表示，將在官網列表說明。環保局環境工程科長林群富表示，果皮和茶葉渣都是生廚餘、蛋殼和榴槤殼均為垃圾，家庭少量落葉樹枝是垃圾，量多須請清潔隊專車處理，美工刀片怕傷及清潔隊員，要用紙張包起來當垃圾處理。

爭議項目 環保局將列表說明

目前環保局預期年減目標量為三．一萬公噸，局長江培根強調，重點檢查項目以標示回收標誌的容器及廚餘為主，尤其是垃圾夾帶了應回收的紙餐盒、塑膠薄片及塑膠容器等，這部分原本就要回收，會繼續加強宣導和稽查。

環保局長江培根（右三）強調，已邀請各公所清潔隊長前往焚化廠觀摩，加強清潔隊對新政策的了解，並促進民眾更清楚回收標準。（記者張聰秋攝）

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