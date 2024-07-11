北埔膨風路跑 增寶山、峨眉秘境

今年起連三年參加北埔膨風路跑且完賽者，就有機會獲得如圖、帶有北埔膨風茶「一芯二葉」元素的特製獎牌。（記者黃美珠攝）

2024/07/11 05:30

［記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所主辦的「二○二四北埔膨風路跑」，鄉長莊明增、代表會主席徐鏡明、活動代言人「客家妹」陳明珠昨天在慈天宮前造勢宣傳，歡迎全國跑友即日起報名參賽。

莊明增說，這次配合該鄉主辦今年的新竹縣「大隘三鄉」文化季活動，也把跑路線納入另兩鄉—寶山、峨眉的秘境，並首次推出「拼圖獎牌」，讓路跑既有趣又可加深北埔印象。

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陳明珠用客語揪團參賽說「我都來跑了，你們還不來嗎？」，並提到今年十月廿日要登場的路跑賽事，她雖沒法挑戰半馬組或十公里組，已決定報名五公里的休閒組，用跑步認識北埔。

莊明增說，北埔、寶山、峨眉的「大隘三鄉」文化季系列的聯合運動會將在十月廿六日在北埔舉行，北埔膨風路跑恰在運動會前六天登場，算是替運動會暖身造勢。

公所在這次賽事首次推出「拼圖式獎牌」，也就是從今年起連三年參加北埔膨風路跑且完賽者，就可用三屆獎牌拼出「一芯二葉」的膨風茶茶葉經典圖案，還有專屬的木製獎牌收納盒永久珍藏。

另大隘三鄉運動會，莊明增也說，這次除安排年輕世代和小朋友可上場一較高下，也推出跌三烏、四色牌以及押象棋這三種客庄長輩過去所鍾情的傳統博弈趣味活動，邀長輩一起來挑戰。

新竹縣北埔膨風茶路跑開始報名，鄉長莊明增（右八）、代表會主席徐鏡明（左八）、「客家妹」陳明珠（右七）等昨天一起替活動宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

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