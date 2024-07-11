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嘉義番路鄭家百年古厝 龍眼木構造罕見

三合院式木構造建築建材，大量採用龍眼木。（記者蔡宗勳攝）

三合院式木構造建築建材，大量採用龍眼木。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉觸口村埔尾鄭家古厝已有上百年歷史，建築結構牆壁、天花板等大量使用龍眼木材，具木構建築特色，二○一七年登錄為嘉義縣歷史建築，鄭家古厝管理人、觸口村長鄭建泰說，已加強白蟻等防治工作，讓古厝永世流傳。

鄭建泰說，鄭家先人於清代年間溯八掌溪到埔尾地區開墾，成為埔尾大墾戶，一九一一年間，以龍眼木為主要建材興建古厝，形式為一條龍；他說，鄭家人丁旺盛，父叔輩有二十五位堂兄弟，因此陸續興建護龍，最多曾有一百餘人居住，開飯時要敲鑼通知「吃飯了」。

鄭建泰表示，因家族人口多，許多人陸續搬走或在附近新建房子居住，然而家族有保留古厝共識，之前因不知如何保護，曾被白蟻破壞木構，被登錄為歷史建築後，進行修護，縣府文化觀光局定期會同專家查看，並建議保護方式，目前建物狀況良好。

縣府文化觀光局表示，鄭家古厝為日治時期大正初年建造的三合院式木構造建築，正身採用少見的基座抬高，無落柱，採懸挑出簷，具建築及技術價值；建築大量使用建材中較罕見的龍眼木，牆壁隔間採用龍眼木板，有別於一般百年古厝常見的磚牆或編竹夾泥牆，具地區性建造物類型特色。

嘉義縣歷史建築番路鄉埔尾鄭家百年古厝。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣歷史建築番路鄉埔尾鄭家百年古厝。（記者蔡宗勳攝）

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