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國際旅展明登場 嗨新北館「好殺」

深澳鐵道自行車是全台唯一的海岸線鐵道自行車路段，暑假7月初至8月底，推出「燦爛夏夜山海騎」限定活動。（新北觀旅局提供）

深澳鐵道自行車是全台唯一的海岸線鐵道自行車路段，暑假7月初至8月底，推出「燦爛夏夜山海騎」限定活動。（新北觀旅局提供）

2024/07/11 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕「台北國際夏季旅展」將從明天（十二日）起至十五日在台北世界貿易中心國際貿易大樓一館登場，新北市觀光旅遊局設置「嗨新北館」，提供旅遊、旅宿、商圈消費優惠，最低只要五七折，還有舞台互動遊戲，搶攻暑假的新北旅遊商機。

市府觀旅局長楊宗珉表示，暑假是旅遊的旺季，不論三峽的亞熱帶雨林、位於深澳的海岸線鐵道自行車，或北海岸與東北角的海濱消暑活動，新北的山林與海洋美景正向各地旅客招手。

旅遊、旅宿、商圈消費 最低57折

他指出，「嗨新北館」有多項優惠，例如大板根森林溫泉度假酒店雙人套房住宿券五七折、「北海潮與火」火舞表演專屬貴賓席位、經濟發展局「青春造一夏」四大優惠遊程，用實惠價格玩遍新北。

觀旅局表示，新北觀光工廠也釋出親民價格，聖瑪莉丹麥麵包莊園親子樂園兒童票券只要七五折，卡滋爆米花、手信坊創意和菓子文化館、維格餅家鳳梨酥夢工場、阮的肉干、石門春金伴手禮、貢寮阿松商行等都放送優惠，消費滿一百元還可體驗限量DIY，製作專屬風格的糖霜餅乾、參與手工麵線塑形的甩拉放樂趣，邀請民眾到「嗨新北館」A好康。

國際旅展明登場，三峽擁有亞熱帶雨林植物寶窟及森林遊樂區等旅遊資源，正向旅客招手。（新北觀旅局提供）

國際旅展明登場，三峽擁有亞熱帶雨林植物寶窟及森林遊樂區等旅遊資源，正向旅客招手。（新北觀旅局提供）

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