淡海新市鎮 民代爭取2期速開發

淡海輕軌淡水行政中心站周邊土地，預計興建四萬坪商業複合式大樓。（記者羅國嘉攝）

2024/07/11 05:30

蘇巧慧建議發展產業園區 醫療院所進駐 強化聯外交通路網等

〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院內政委員會的委員昨天到淡海新市鎮考察地方建設，與會的民進黨立委蘇巧慧表示，淡海新市鎮的發展重點是開發產業園區、爭取醫療院所進駐，並強化聯外交通路網等基礎建設，完整帶動區域發展；蘇巧慧與市議員鄭宇恩也爭取內政部國土管理署，與新北市府共同加速淡海新市鎮第二期開發的規劃發展。

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將蓋商業複合大樓 提供3千就業機會

根據國土署與新北市府捷運工程局合作開發的規劃內容，淡海輕軌淡水行政中心站周邊二筆土地共二．九八公頃，預計投資一○五億元興建四萬坪的商業複合式大樓，提供三千個就業機會，但從去年至今已兩度流標；新北捷運局表示，將改成分期開發辦理，先招商捷運開發區，等淡海新市鎮人口增加後再開發產業專用區。

次醫療分區開放後 劃設醫療專用區

蘇巧慧指出，新北市缺少產業專用區，地方民眾也期待設置產專區來帶動就業機會，「淡水行政中心站南側捷運開發區與毗鄰產業專用區」的土地開發案，及未來淡海新市鎮第二期第一區的產業專用區檢討草案，對淡海新市鎮的發展至關重要，建議國土署與市府加速辦理，讓產業園區成為新北市下一階段最有價值的投資。

蘇巧慧也向衛福部及市府提出建議，中央規劃的醫療區域劃分，將石門、三芝、淡水、八里於台北二級醫療區域中新增淡海次醫療區域，以因應淡水區持續增加的人口，等淡海次區域重新劃分後，由市府與中央一起規劃醫療機構或門診中心設置地點，提升在地醫療的方便性。

盼國土署加速進度 每半年提出報告

鄭宇恩反映說，淡海產業發展及醫療需求，兩者都應納入淡海二期來妥善規劃，這包含國科會及經濟部的科學園區、產業園區，及搭配次醫療分區開放後劃設的醫療專用區；此外，整體道路含軌道建設、環島自行車道及環保園區等細節，都希望可在兼顧地方就業、城市發展及環境保護的前提下，盡速展開淡海二期的開發。

昨天也參與考察的國民黨立委洪孟楷表示，國土署應該每半年針對淡海二期的開發進度提出報告，讓地方民眾及立法委員都能掌握最新的進度，以利後續的搬遷整建安排能順利進行，期待中央、地方一條心，讓滬尾延續過往的榮耀，成為新北市產業發展的重鎮。

立委蘇巧慧（前排右一）、洪孟楷（前排穿藍色襯衫）等人，昨天出席內政委員會到淡海新市鎮考察，關心地方建設。（記者羅國嘉攝）

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