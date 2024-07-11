月津國小震損 整建動土

2024/07/11 05:30

〔記者王涵平／鹽水報導〕月津國小校舍在○四○三花蓮震災中受損嚴重，北棟A校舍整建昨日動土，校舍設計以鹽水舊地名「大龜肉庄」為元素，結合當地文史特色呈現「月津展藝」風華，預計明年十一月完工。

整建動土典禮由市長黃偉哲與地方各界人士主持，學童台灣獅隊精彩表演揭開序幕，黃偉哲表示，南市二○二三至二○二六年度國民中小學老舊校舍整建計畫計五所學校進行整建校舍，其中月津國小北棟A校舍因地震造成損壞因而須進行整建，跟其他縣市相比，該校整建是○四○三地震以後最早重建、速度最快的，迅速重建的目的就是希望早點完工讓同學有新校舍可使用 。

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創校迄今已八十年的月津國小也是當地民眾活動、休閒及教育的重心，重建校舍將與月津港自然景致相呼應，成為鹽水區的新地標。月津國小校長丁女玲表示，校舍設計六角形多功能教室的特色屋頂，呈現層層向上優美的天際線，巧妙融合月津港親水公園風光；空間規劃以學生學習與活動為主要考量，營造充滿校園美感的藝文氣息，更與學校美術教育特色互相結合。

教育局指出，校舍整建包括九間教室、三間廁所、二座樓梯量體。此外，花蓮大地震後，發現其他校舍也有受損情形，市府撥用災害準備金進行南棟及中棟校舍的拆除重建工作，預計最快可於二○二六年底全面完工。

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