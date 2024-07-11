淡水愛樂管樂團 維也納音樂節奪冠

新北淡水愛樂管樂團以穩定而有力的演奏，呈現《七夕》與《乱世の神威 幸村》兩首樂曲。 （張聖以提供）

2024/07/11 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕成軍已十年的新北市淡水愛樂管樂團，在奧地利時間七月六日，榮獲二○二四維也納國際青少年音樂節比賽管樂組第一名，三十六名團員的平均年齡僅十二歲，穩定有力的演奏獲得評審青睞。指揮張聖以表示，樂團學生來自不同學校，團練時間僅約三個月，能奪冠團員們都非常高興，很開心為國爭光。

張聖以指出，淡水愛樂管樂團七月赴奧地利維也納參加二○二四國際青少年音樂節（SCL Festival），六日在金色大廳的國際比賽中，從全球三十七支隊伍脫穎而出，獲得交響管樂組第一名；評審團讚賞團員雖然年紀輕，但以穩定而有力的演奏，完美呈現《七夕》與《乱世の神威 幸村》兩首樂曲。

請繼續往下閱讀...

淡水愛樂管樂團也受邀在奧地利廣播集團廣播文化館、巴特塔次曼斯多夫音樂館舉行兩場音樂會，演奏的《台灣民謠組曲》深受喜愛，七月九日也在優勝者音樂會中再度登台；回台後將於八月十七日在淡水將捷金鬱金香酒店演出。

團員平均年齡12歲

張聖以昨天表示，團員們將《七夕》樂曲的細膩感情及張力，詮釋得淋漓盡致，也充分呈現《乱世の神威 幸村》的深刻情感與磅礡氣勢，團員的年齡從國小四年級到高一，分別來自新北市淡水及關渡地區多所學校，只能利用課餘例假日練習，榮獲佳績非常難得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法