為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

淡水愛樂管樂團 維也納音樂節奪冠

新北淡水愛樂管樂團以穩定而有力的演奏，呈現《七夕》與《乱世の神威 幸村》兩首樂曲。 （張聖以提供）

新北淡水愛樂管樂團以穩定而有力的演奏，呈現《七夕》與《乱世の神威 幸村》兩首樂曲。 （張聖以提供）

2024/07/11 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕成軍已十年的新北市淡水愛樂管樂團，在奧地利時間七月六日，榮獲二○二四維也納國際青少年音樂節比賽管樂組第一名，三十六名團員的平均年齡僅十二歲，穩定有力的演奏獲得評審青睞。指揮張聖以表示，樂團學生來自不同學校，團練時間僅約三個月，能奪冠團員們都非常高興，很開心為國爭光。

張聖以指出，淡水愛樂管樂團七月赴奧地利維也納參加二○二四國際青少年音樂節（SCL Festival），六日在金色大廳的國際比賽中，從全球三十七支隊伍脫穎而出，獲得交響管樂組第一名；評審團讚賞團員雖然年紀輕，但以穩定而有力的演奏，完美呈現《七夕》與《乱世の神威 幸村》兩首樂曲。

淡水愛樂管樂團也受邀在奧地利廣播集團廣播文化館、巴特塔次曼斯多夫音樂館舉行兩場音樂會，演奏的《台灣民謠組曲》深受喜愛，七月九日也在優勝者音樂會中再度登台；回台後將於八月十七日在淡水將捷金鬱金香酒店演出。

團員平均年齡12歲

張聖以昨天表示，團員們將《七夕》樂曲的細膩感情及張力，詮釋得淋漓盡致，也充分呈現《乱世の神威 幸村》的深刻情感與磅礡氣勢，團員的年齡從國小四年級到高一，分別來自新北市淡水及關渡地區多所學校，只能利用課餘例假日練習，榮獲佳績非常難得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播