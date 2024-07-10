免試入學放榜 竹高5A人數增1.5倍

高中免試入學放榜，南投縣國立竹山高中運用亮眼辦學成績，留住在地5A10+的高分學生。（竹山高中提供）

2024/07/10 05:30

〔記者佟振國、劉濱銓、蘇孟娟／綜合報導〕中投區高中免試入學昨天放榜，南投縣社區高中獲高分群考生青睞，國立竹山高中（簡稱竹高）5A以上高分群入學人數較去年成長一．五倍，國立中興高中5A以上錄取七人，最高分5A7＋，國立暨大附中也錄取5A以上二人，最高分5A4＋，均放眼三年後透過大學繁星升學。

中投區高中免試入學，今年有二萬零二七○人報名，錄取二萬零一八六人，錄取率達九十九．六％，南投政府縣教育處提醒，考生須在十一日上午十一點前完成報到，逾期視同放棄。

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竹山高中表示，為吸引優秀國中生就近入學，該校提供高中三年最高五十四萬元獎助學金，並向教育部申請七百萬元通勤專車補助，服務周邊鄉鎮學子，因此近來高分群就近升學比例提升，今年還有5A10+的考生以第一志願就讀，未來能透過繁星計畫進入國立頂尖大學，今年該校繁星錄取率七十六％，不乏上成大、政大。

國立中興高中統計本次錄取會考5A以上有七人，最高分為5A7＋，同學與家長考量就近升學能省下通勤時間與外宿的麻煩，認為學習可以更有效率。

國立暨大附中就近升學的比例達八十六％，其中七十六％以第一志願就讀，校長黃方伯表示，該校設有語文、數理實驗班，提供同學更優質的學習環境，近二年也有五位同學透過特殊選才、繁星等不同管道錄取國立台灣大學等頂尖國立大學。

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