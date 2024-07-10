（桃園）歷史建築八德敦德堂 斥資2274萬整修

八德敦德堂為邱家祠堂，木作屋桁腐蝕嚴重，爭取中央補助，斥資2274萬元辦理修復工程。（記者謝武雄攝）

2024/07/10 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德區舊名「八塊厝」，相傳是謝、蕭、邱、呂、賴、黃、吳、李等八姓人家開墾築屋而取名，其中邱、呂為大姓，建於一九三五年日治昭和年間的「八德敦德堂」為邱家祠堂、見證歷史，市府於二○一七年公告為歷史建築，因房屋木作屋桁腐蝕嚴重，市府爭取中央補助，斥資二二七四萬元進行修復工程，預計明年底竣工。

木桁腐蝕 預計明年底完成修復

市府文化局表示，敦德堂為三合院，建築規模有正身、左右橫屋、前埕及圍牆等，正身為為家族祭祀空間，左右橫屋是宗族居住使用，外觀以紅磚牆、內部為土埆牆形式砌築而成，屋頂維持原本構造且完整保存剪黏、屋脊、日治時期磚飾、木雕等特色，見證邱姓先民拓墾發展歷史，由於建築物兼具客家傳統建築及日治時期構造材料特色，於二○一七年十一月公告為歷史建築。

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敦德堂目前主要奉祀邱氏第十世祖邱道陞公，邱氏族人原為詔安客家人，移台後於清朝乾隆廿三年（一七五八）成立道陞公會，公會管理人幾經變遷後，於昭和十年（一九三五）興建道陞公祠，即如今的敦德堂。

文化局進行調查研究時發現，敦德堂因木作屋桁多處腐朽、白蟻侵蝕等，恐危及屋頂結構安全，為避免損壞加劇，亟需進行修復工程，且部分木作為木匠大師葉金萬作品極具保存價值，在完成調查研究、規劃設計後，向中央爭取補助，文化部去年十月核定總修復經費二二七四萬元，並補助一四七八萬元，其餘由市府自籌，目前修復工程正進行招標作業，預計於明年底前完工。

文化局指出，敦德堂修復後，除維持原祠堂使用，由於也是地方發展史重要一環，未來可將部分區域開放參觀與定期導覽解說，可保存既有實體歷史建物，也同時融入教育意涵、文化精神。

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