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高師大宿舍防水工程 工人墜樓受傷

60歲工人於高師大學生宿舍施工，不慎踩破採光罩而墜樓，緊急送醫救治。 （民眾提供）

60歲工人於高師大學生宿舍施工，不慎踩破採光罩而墜樓，緊急送醫救治。 （民眾提供）

2024/07/10 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市再傳工安事件！國立高師大和平校區昨發生工安意外，六十歲張姓工人進行宿舍防水工程修補作業時，不慎踏穿採光罩墜落受傷，摔落在五樓牆內，救護人員第一時間無法接觸到傷者，緊急調派特搜人員馳援，才將人吊掛脫困，工人右腿骨折、挫傷，緊急送醫救治。

勞工局勒令停工 罰鍰30萬

昨天恰巧是新任勞工局長江健興就任首日，卻傳出工安意外並有一人受傷，勞工局相當重視，立即派勞檢人員勘查、了解，勞檢處除勒令現場停工外，初步認定違反職業安全衛生法第六條第一項部分，最高可對業者處新台幣卅萬元罰鍰。

據了解，張姓工人於男學生宿舍施工後，準備離開工區時，不慎踩破採光罩而墜樓，摔落在五樓牆內，救護人員第一時間無法接觸到傷者，緊急調派特搜人員馳援，才將人吊掛脫困，工人右腿骨折、挫傷，緊急送醫救治中。

工人進場進行宿舍防水工程修補作業，不慎發生墜樓意外，高師大相關單位獲報，立即派人趕至工安事故現場處理。

勞工局強調從事屋頂作業，為防止人員踏穿墜落，應指派屋頂作業主管指揮或監督該作業並確實使用安全帽、安全帶、安全母索、規劃安全通道及設置適當強度且寬度在卅公分以上之踏板、鋪設安全網等必要防護措施，以預防災害發生，維護勞工作業安全。

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