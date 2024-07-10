雪霸雲霧步道整修 7/20起封閉5個月

雪霸國家公園管理處將於七月廿日起至十二月廿日，辦理雲霧步道整修工程第二期，施工期間雲霧步道全線封閉。（雪霸國家公園管理處提供）

2024/07/10 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕內政部國家公園署雪霸國家公園管理處（簡稱雪管處）將於七月廿日起至十二月廿日，辦理雲霧步道整修工程第二期。雪管處表示，施工期間雲霧步道全線封閉五個月，整修期間欲前往鄰近景點的民眾，請改由大鹿林道通行。

全線木棧構築 多處材料損壞

雲霧步道位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長約八百四十八公尺，入口位於觀霧山椒魚生態中心旁，全線以木棧方式構築，沿途設有三處賞景平台，是一條適合老少的大眾化賞景步道。

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雲霧步道建置完成多年，隨著氣候環境影響，導致有局部損壞與老舊情形，經雪管處委託專業廠商評估，基礎結構為木材樑柱結構，柱直接插入土壤作為固定，目前已多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全。

雪管處自二○二二年起逐年編列預算，分階段辦理雲霧步道整修工程，預定於今年七月廿日起至十二月廿日，辦理雲霧步道整修工程第二期。第二期工程雖僅整修部分路段，考量施工期間材料運輸堆置將阻斷步道通行，故採全線封閉五個月。

往返觀霧遊憩區景點 改大鹿林道

雪管處表示，為維護遊客安全，雲霧步道施工期間，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道，並請遊客注意車輛小心通行，造成不便敬請見諒。

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