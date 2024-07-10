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桃機內部電力切換 造成斷電數分鐘

桃園機場一航廈因內部電力切換造成斷電，顯示航班資訊的螢幕一度故障。（資料照）

桃園機場一航廈因內部電力切換造成斷電，顯示航班資訊的螢幕一度故障。（資料照）

2024/07/10 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園機場一航廈昨凌晨進行電力維修例行作業，因電力切換造成斷電，電力雖在數分鐘後恢復，卻造成顯示航班資訊的螢幕故障。台電董事長曾文生表示，台電會針對需要被特別關注地區進行提早換線工作，比方桃機，這是其內部電路故障，總經理王耀庭也說，這是桃機在做下游切換電時，導致機器出問題，是其內部問題。

桃機公司表示，昨為例行性電力維護作業，期間需進行切換電會有短暫停電，已於三日前通知維護範圍內駐場單位執行相關因應，停電作業於三時十二分開始，一分鐘內復電。電力切換過程，少數航班資訊未正常顯示於螢幕，立即處理排除異常，上午七時十二分皆恢復正常。

曾文生表示，區域性電網設計在時間上已到一個階段，再加上用電成長比較多的區域，需要特別關注，包括內湖、南港、桃園，會針對這些地區提早做換線工作；若關鍵設施包括醫院或交通設施等，客戶有些電路故障，台電會主動加強排除障礙。

王耀庭補充說，台電供給桃機的電是十六萬一千伏特高壓電，送給桃機之後，它們轉成二萬二千伏特的電，這是機場內部運作；昨天凌晨三時許，桃機內部線路一部分供電給機場海關，一部分供給免稅店，下游切換導致機器出問題，是其內部問題。

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