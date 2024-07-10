屏東區高中職免試入學 錄取率99.9％

屏東區高級中等學校免試入學分發結果昨公布，「國立屏科實驗高級中學」今年開始招生就創額滿佳績。（記者羅欣貞攝）

2024/07/10 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一一三學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果昨天公布，報名兩千六百七十二人、錄取兩千六百七十人，兩人未獲錄取，落榜原因為選填單一學校科別志願數過少，總錄取率九十九．九％，前三志願內錄取率九十九．○三％，錄取學生十一日上午十一時前應至各校報到。

今年屏東區高級中等學校免試入學，十八所高中職總招生名額一般生五千四百○七名，報名人數為兩千六百七十二人，昨天放榜結果，僅國立屏東女中、國立屏科實中等兩校額滿。

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其中「國立屏科實驗高級中學」今年開始招生，其中高中部招收三班，包含園區生、免試入學管道共九十人，該校高中部第一年招生就創額滿佳績。

屏縣今年高中職免試入學招生名額總計五千四百○七名，但僅兩千六百七十二人報名，不到總招生名額的一半，教育處說明，因為至今已有許多學生透過不同管道升學。屏縣府表示，為鼓勵學生留在屏東，縣府設有優秀學生留縣升學獎學金，每學期一萬元、三學年最高共可領取六萬元；以及優秀學生留縣升學縣立高中獎學金每學期三萬元、三學年最高共可領取十八萬，鼓勵子在地就學，省下通勤時間投注在學習上。

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