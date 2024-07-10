「嘉義蚵」溯源標示 285戶蚵農導入

嘉縣府輔導蚵農在產品貼上生產追溯條碼。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/10 05:30

防進口貨混蚵 11、18日在布袋與東石辦輔導說明會

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣沿海養殖牡蠣產量幾乎佔全國一半，成為最重要的海上經濟產業，近年來因進口牡蠣魚目混珠，產業鏈受衝擊，縣府讓消費者買得安心、吃得放心，兩年前開始輔導蚵農導入溯源體系，全縣約七百戶蚵農，至今有四成、二八五戶建立溯源標示，「嘉義蚵」品牌提升消費者食安信心。

請繼續往下閱讀...

協助在產品貼上生產追溯條碼

縣府農業處長許彰敏表示，東石、布袋沿海在「外傘頂洲」天然屏障下，成為全國最大的養殖牡蠣產地，蚵農約七百戶，年產量八一九四公噸，佔全國四十九％，年產值達十五億三千萬元，構成養蚵、剖蚵、串蚵、銷售、小吃餐廳、蚵田觀光產業鏈，為維繫漁村經濟的重要命脈。

許彰敏說，隨著國際貿易自由化，越南進口牡蠣日益趨多，不肖業者以越南廉價牡蠣混充台灣蚵，衝擊台灣本土蚵產業，為避免「混蚵」影響嘉義牡蠣競爭力，前年起辦理蚵產業提升計畫，其中輔導建立溯源及標示，至今已有二八五戶（產銷履歷廿九戶、生產追溯二五六戶）導入溯源體系，提出申請者也有三百戶。

讓消費者清楚辨識 提升食安信心

縣府強調，「嘉義蚵」導入溯源體系是防杜魚目混珠重要的第一步，農業處協助蚵農在產品貼上生產追溯條碼（QR-Code），與進口牡蠣作區別，同時強化責任漁業為品質自主管理，讓消費者可以很清楚辨識產地與生產者，增進購買信心。

為鼓勵更多蚵農加入「嘉義蚵」品牌行列，農業處將於十一日及十八日分別在布袋與東石舉辦蚵產業導入溯源制度輔導說明會，歡迎蚵農踴躍參與。

養殖牡蠣已十五年的布袋蚵農翁世昌說，幾年前發現進口蚵混充本土蚵情形愈來愈嚴重，往往得花很多時間向消費者解釋，為增加產品辨識度，在縣府未輔導導入溯源制度前，他就開始貼生產追溯條碼，利於自產自銷。

東石蚵農陳長花說，兩年前他第一批響應縣府推行導入溯源體系，讓消費者可以很清楚辨識產地與生產者，消費者對產品有信心，回購率自然高。

嘉義縣沿海為全國最大的牡蠣養殖基地。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法