（台中）3次流標 后里森林公園委外喊停

后里森林公園佔地廣達十五公頃，市府原有意採BOT委外經營，三次招商皆流標，最近結案。 （記者歐素美攝）

2024/07/09 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕后里森林公園佔地十五公頃，市府原有意採BOT（民間興建營運後轉移模式）委外經營，但三次招商皆流標，最近結案。建設局昨表示，將持續優化后里森林公園，並關注民間企業團體需求，仍希望透過引進民間資源與創意，共同為公園及地方注入新元素；民進黨市議員謝志忠則質疑市府招商內容三次皆相同，根本「應付了事」。

建設局︰仍盼引進民間資源與創意

后里森林公園曾舉辦世界花卉博覽會及台灣燈會，目前則為一般公園。建設局於今年三月動工打造「搖籃遊戲場」，將成為全國最多吊床的公園；並於去年五月一日、今年二月五日及四月廿九日，共三次招標委外經營，惜皆無廠商投標而流標，只好結案。

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建設局表示，為有效利用活化后里森林公園空間，先前規劃採BOT方式引進民間資源經營招商，但廠商評估市場環境觀望中，除將持續優化公園設施外，後續將關注民間企業團體需求，仍期望引進民間資源與創意，共同為公園及地方注入新元素。

議員︰招商3次內容相同 沒檢討

陳本添議員則對委外樂觀其成，表示若搖籃遊戲場做得起來，將來還是可以委外經營；謝志忠表示，市府未檢討原因並改變招標內容，「應付了事」，不管招商幾次都會流標。建設局回應指出，招標文件經委員及相關局處檢討，認為市府已相當退讓，提供廠商很多彈性及支持，才未改變招商條件。

后里森林公園依都市計畫土地使用分區管制要點，可興建旅館、零售業及長照機構等，但后里有麗寶outlet及飯店，豐原醫院長照機構也興建中，加上鄰近豐原區，百貨、零售業等發達，據了解，廠商認為投資成本高且不一定回收，才無意願投標。

后里森林公園佔地廣達十五公頃，市府原有意採BOT委外經營，三次招商皆流標，最近結案。 （記者歐素美攝）

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