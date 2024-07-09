桃園台66線全線高架化 東段標施工

台66線6.5至9.1公里的平交路口高架化改善工程，施工單位近日完成第一階段交維佈設。（記者李容萍攝）

2024/07/09 05:30

6.5至9.1公里的平交路口進行高架工程 車輛須改行側車道

〔記者李容萍／桃園報導〕二○○一年一月通車的台六六線東西向快速公路並非全線高架化，有五處路口須停等紅燈，經地方爭取，行政院國家發展委員會前年初同意將這些路口高架化，所需經費八十億三千四百萬元，採東段標、西段標施工，東段標主線上月開始施工，行經工區車輛須改行側車道，用路人頻感「台六六線開始塞車了」；西段標仍招標中，力拚二○二八年完工全線高架化。

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西段標招標中 力拚2028年完工

台六六線西起觀音區觀音交流道銜接台六一線，東至大溪區銜接市道一一二甲線與國道三號大溪交流道，全長廿七．二公里，快速道路興建時因地方對高架化有疑慮，造成並非全線在里程○．一至九．一公里間有五處與平面道路交會，往來車輛到路口須停等紅燈，常有車禍。

國發會同意高架化後，公路局歷經一年多環評、環差分析、綜合規劃、細部設計後，二月舉辦東段標開工典禮後，先進行管線遷移、側車道路面改善、交維計畫通過及施工前說明會等，主線道於六月中旬開始施工。

台六六線與平面道路交會的五個路口，包括由東向西為桃八二線（楊梅區新文路）、桃八四線（新屋區新華路）、桃九四線（觀音區保興路二段）、桃八九線（觀音區仁愛路二段）、台十五線（觀音區濱海路）。

東段標 預計2027年3月完工

公路局北區公路新建工程分局第二工務段長吳明旭表示，台六六線六．五至九．一公里的平交路口進行高架化工程（東段標），以高架方式跨越桃八四新華路及桃八二新文路，預計二○二七年三月完工。

施工單位完成第一階段交維佈設，台六六線由觀音往大溪方向（西往東），高架橋上車輛於桃八四新華路前引導至側車道行駛，行駛側車道約一．四公里後，於通過桃八二新文路後引導回高架路段續行；而由大溪往觀音方向（東往西），則於桃八二新文路前引導至側車道行駛，行駛側車道約一．四公里後，於通過桃八四新華路再引導回高架段行駛，近期通行該施工路段車輛全須離開主線行駛側車道，用路人紛紛感覺「台六六線開始塞車了」。

吳明旭說，改善工程等於是在「路中央」施工，左右都受限制，可說是「穿著衣服改衣服」，在車流龐大、重車頻繁的環境下施工不易，得維持車流正常行駛、臨時照明、進行現地管線遷移、改道後車行路面平整，除考驗工程單位應變能力，更需用路人體諒，雖然短期施工造成交通不便，但竣工後可讓用路人擁有更好的道路環境。

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