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嘉義民族音樂節 7/14雙主場館登場

嘉義民族音樂節擴大舉辦，規劃精彩音樂會及民雄鬼屋旗袍體驗等趣味活動。（記者王善嬿攝）

嘉義民族音樂節擴大舉辦，規劃精彩音樂會及民雄鬼屋旗袍體驗等趣味活動。（記者王善嬿攝）

2024/07/09 05:30

故宮南院水舞共演 縣表演藝術中心多場跨界音樂會

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義國樂節今年轉型「嘉義民族音樂節」擴大舉辦，七月十四日起至九月一日，以故宮南院、嘉縣表演藝術中心為雙主場館，舉辦音樂會、水舞秀、講座、品茶等活動；八月卅一日與九月一日還規劃《古韻新穎》旗袍體驗，邀民眾農曆七月來趟民雄鬼屋之旅試膽。

農曆7月 體驗穿旗袍訪民雄鬼屋

民族音樂節由嘉縣文化觀光局攜手故宮南院、嘉義民族管弦樂團共同舉辦，昨宣傳記者會，縣府文觀局長徐佩鈴表示，民族音樂節除了規劃多場音樂會，特別的是，八月卅一日與九月一日在表演藝術中心園區周邊設置趣味時光市集、兒童繪畫展、手作工作坊及優美典雅的旗袍體驗，適合全年齡民眾參與，未來將朝每年夏至日常節慶活動舉辦。

民雄鬼屋《古韻新穎》旗袍體驗，可請攝影師拍攝網美照，採事先報名，詳情近期公布在「嘉義民族音樂節」臉書專頁。

故宮南院處長彭子程說，南院在七月十四日至八月廿四日期間，週末有六場次演出，包含青年竹笛演奏家郭虹希，及嘉縣新港國中、太保、安東、南新國小演出《樂響校園》音樂會，嘉義民族管弦樂團與嘉頌重奏團帶來《世界之聲》，結合南院暑期水舞秀，精彩可期。

百名銀髮長輩共演 展現長青魅力

民族音樂節展演地點在南院水岸舞台，也是湖畔最佳視角的象棋廣場，傍晚夕陽倒映湖面，伴隨優美樂音及水舞，極致音樂饗宴；而嘉縣YouBike 2.0已啟用，南院設置站點，可多利用。

嘉義民族管弦樂團長呂翼雲表示，八月廿四日起到九月一日，音樂列車開到縣表演藝術中心，其中「最炫賢拜VI─青銀共融音樂會」，由水上長青國樂團、水上橋下國樂團、自由樂團、箏之藝、嘉義城隍廟國樂團等長者組成，超過百人在演藝廳共演，展現長青魅力。

此外，多場跨界音樂會，包括「和・響」日本津輕三味線、嘉義民族管弦樂團與嘉頌重奏團合作的「世界之聲」、氣勢磅礴的「人中之龍」吹打樂、充滿童趣的「樂響校園」等，都將接力展開。

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