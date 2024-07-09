阿里山下冰雹 林鐵火車遊客驚奇

雲林地區昨天下午都下起冰雹，有虎尾民眾捕捉到如小冰球般冰雹。（讀者提供）

2024/07/09 05:30

〔記者王善嬿、李文德／綜合報導〕「冷心低壓」昨通過台灣上空，對流發展更旺盛，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區、塔塔加遊客中心等地，下午兩點多陸續降下冰雹，搭乘林鐵小火車遊園的遊客在車站地面見到如小冰球般冰雹，都非常驚奇；雲林虎尾、二崙下午四點多也下起冰雹，歷時十多分鐘。

特富野古道草地 一片雪白覆蓋

中央氣象署指出，冷心低壓昨通過台灣上空，促使對流發展更旺盛，昨早還是高溫炎熱，午後劇烈雷雨，甚至出現冰雹。

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林鐵及文資管理處副處長周恆凱說，阿里山、沼平、神木車站下午兩點廿至卅分降下冰雹，未影響林鐵運行，相關營運都正常。

玉山國家公園塔塔加遊客中心、阿里山鄉特富野古道也有山友拍到降冰雹，覆蓋在草地或路旁，一片雪白。

中央氣象署阿里山氣象站陳姓技士表示，下午兩點四分至十八分，觀測到下冰雹，冰雹最大直徑約○．九公分。許姓林鐵員工說，在阿里山工作多年，不曾看到這麼大的冰雹，覺得很新奇。

虎尾、二崙 乒乒乓乓10多分鐘

雲林地區上午高溫酷熱，下午一、二點烏雲密佈，約三點陸續降雨，部分地區雨像倒水，有民眾PO文說，這是什麼「怪雨」，虎尾、二崙民眾則PO出下冰雹影片。

虎尾民眾說，昨下午四點半左右，室外及屋頂傳來「乒乒乓乓」聲響，出外查看，發現下起冰雹，臉書社群有貼文「下冰雹注意安全」、「像花生米一樣大」、「難怪剛剛開車，叮叮噹噹超大聲」。

中央氣象署嘉義氣象站主任張耿衡表示，下午四點多根據雷達回波圖顯示，雲林地區降雨呈紫色，可見降雨量大，因此下起冰雹。

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