身障服務設施「小作所」 台北4年將增設33處

廣慈視障者生活重建中心。（記者方賓照攝）

2024/07/09 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨到廣慈衛福大樓視察南區輔具中心和視障者生活重建中心，了解一站式的申請服務及沉浸式體驗空間的設計，他表示，廣慈是一個指標性的示範區，未來要擴展到其他社區，同時宣布凍漲使用身障機構的家長自付額、低收入戶及中低收入戶者免費使用小作所，以及在二○二九年前新增卅三處身障社區服務設施。

使用身障機構自付額凍漲

南區輔具中心提供輔具諮詢、轉介、評估、維修、借用、回收與宣導展示等服務，以沉浸式體驗的空間設計，讓輔具需求者或一般民眾體驗在家中客廳、餐廳、廚房、臥室及浴室等環境，輔具的運用；蔣萬安聽取設施介紹、模擬體驗，包括浴室各扶手形式，如馬桶邊可動扶手、前方扶手、浴缸扶手等，餐廳輔助單手操作的設備及特殊生用餐需求碗筷等。

請繼續往下閱讀...

還有人行步道模擬斜坡、減速坡等不同情境路段，讓操作拐杖、助步車、輪椅族實際體驗不同輔具的差異，選用適合的方式；而視障者生活重建中心打造一條跟實際道路一樣的行穿線、模擬商店，協助中途失明的民眾學習重建生活。

低收入戶及中低收入戶免費

蔣萬安也宣布三項身障者福利措施：符合北市身障機構照顧費用補助者，家長自負額凍漲，不需再因補助調升而需同步按比例支付自負額；使用社區服務設施的低收入戶及中低收入戶免費，預估有一一七七人受惠，並將在二○二九年前新增卅三處包含小作所、社區居住、社區式日間照顧等身障社區服務設施。

蔣萬安參訪體驗後有感而發說，兩中心規劃的非常細緻，相較去年參訪上海社區輔具中心時，當時覺得上海的規劃很不錯，「今天發現我們確實做的更好」，整體規劃更真實、專業、細緻。

南區輔具中心有沉浸式體驗空間的設計。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法