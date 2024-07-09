小吃店進駐 彰化永樂商圈拚人氣

彰化市永樂街曾經有風光歲月，隨著美食小吃進駐，彰化市長林世賢看到帶來轉型的曙光。（記者劉曉欣攝）

2024/07/09 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市的「永樂商圈」曾經當地最熱鬧的街區，不但有服飾、鞋子等店鋪，更有美味小吃，但近年來永樂商圈逐漸沒落，不少商家關門，換成「夾娃娃機」業者進駐，也讓永樂街失去往日的風華。彰化市長林世賢表示，近來有知名小吃攤前來永樂街開店，取代了夾娃娃機，也吸引了人氣，為轉型帶來曙光！

昨天林世賢到永樂商圈，品嘗剛進入當地開店的「謝家爌肉飯」，他指出，謝家爌肉飯原本開在四維路，已經營業了十五年，因為房東收回房子，業者只好另覓店面，最後敲定搬到永樂街，他以實際行動支持店家，特地到店裡吃午餐。

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林世賢強調，永樂商圈曾經是彰化人最喜歡逛的街區，在永樂街買衣服、包包與鞋子，順道吃個美食小吃，但近年來永樂商圈被夾娃娃機大舉進入，也讓永樂街失去往日的風華。近年來在商圈協會的努力下，加上今年農曆年節在民族路、永樂街舉辦封街的春節市集，在五天內湧入卅萬人潮，讓業者看見永樂街的魅力，相信當地會有風華再現的一天。

業者謝佳蓉表示，當初要找新店面時，發現永樂街的店面的空間夠大，加上前方馬路可以停放機車，房東也願意租給小吃業者，就此拍板敲定新店址。

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