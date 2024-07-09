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西拉雅蝴蝶遊樂園 結合泡湯、美食

西拉雅「蝴蝶遊樂園」生態活動7月13日開跑，有蝴蝶生態導覽、蝴蝶標放體驗等。（記者王涵平攝）

西拉雅「蝴蝶遊樂園」生態活動7月13日開跑，有蝴蝶生態導覽、蝴蝶標放體驗等。（記者王涵平攝）

2024/07/09 05:30

〔記者王涵平／官田報導〕西拉雅「蝴蝶遊樂園」生態活動七月十三日開跑，有蝴蝶生態導覽、蝴蝶標放體驗等，參加闖關還有機會獲得住宿泡湯等優惠券，西拉雅國家風景區管理處邀請大小朋友來參與仲夏生態饗宴。

13日至8月11日 每週六、日舉行

夏天是關子嶺山區最佳的賞蝶季節，七月十三日至八月十一日每週六、日上午九時卅分至下午三時在關子嶺嶺頂公園辦理「蝴蝶遊樂園」活動，西拉雅管理處表示，「蝴蝶遊樂園」每年都吸引很多親子來關子嶺認識蝴蝶生態，同時體驗泡湯及品嚐甕仔雞等山產。

除專業的老師解說蝴蝶及幼蟲的小秘密，還可以玩闖關遊戲領取紀念品，活動完全免費，自由參加，是暑期親子出遊高CP的最佳選擇。

今年活動首日特別安排蜜源植物種植及旅遊安全宣導活動。

持續落實環境教育，每個活動日安排各二場「紫斑蝶標放體驗」課程（需預約報名，課程約一．五小時），由專業老師分享紫斑蝶生態，並在老師指導下讓民眾體驗標放SOP，了解標放的意義及科學數據的重要，期能有更多家庭加入公民科學的行列，收集更多的標放資料，找出紫斑蝶遷移路徑。

西拉雅管理處長徐振能表示，今年活動結合關子嶺商圈推出優惠活動，只要完成闖關活動後填寫問卷就可以參加「搖搖樂」，獎品豐富，有機會抽中關子嶺商圈優惠券，包括現金百元折價券、住宿現場八折券、湯屋折價券及平日雙人免費湯屋優惠券等。

免費導覽、標放體驗 參加闖關抽好康

此外，關子嶺夏日山車祭將於七月廿七日至八月十八日登場，有夏日山車拉行暨祈福活動、不動明王cosplay、那卡西走唱秀、夏Chill啤酒大賽、低碳市集等系列活動，七月卅一日前還能免費搭乘台灣好行關子嶺線。

西拉雅「蝴蝶遊樂園」生態活動7月13日開跑，有蝴蝶生態導覽、蝴蝶標放體驗等，生態之旅結合泡湯、山產美食，是暑期親子出遊高CP的最佳選擇。（西拉雅管理處提供）

西拉雅「蝴蝶遊樂園」生態活動7月13日開跑，有蝴蝶生態導覽、蝴蝶標放體驗等，生態之旅結合泡湯、山產美食，是暑期親子出遊高CP的最佳選擇。（西拉雅管理處提供）

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