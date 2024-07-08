花蓮夏戀嘉年華 民怨變「傅崐萁秀場」

花蓮夏戀嘉年華邀請藝人演出，但舞台螢幕一直播放「創辦人傅崐萁總召歡迎您」的跑馬燈。 （記者王錦義攝）

2024/07/08 05:30

傅發放螢光棒 播放創辦人跑馬燈

〔記者王錦義／花蓮報導〕第十六屆「花蓮夏戀嘉年華」演唱會，前天邀請熱門團體「告五人」壓軸演出，吸引上萬人到場同歡，但民眾發現，舞台螢幕一直播放「創辦人傅崐萁總召歡迎您」的跑馬燈；在藝人登場前，傅崐萁慣用的出場樂「檀島警騎」也響起，傅到場花了五分多鐘發送螢光棒，演唱會一直帶到有傅崐萁的畫面，民眾抱怨「創辦人是什麼鬼？變成他個人的政治秀場了嗎？」

花縣府︰傅為活動創辦人 無不妥

對此，花蓮縣府的官員回應說，傅崐萁確實是「夏戀嘉年華」的創辦人，在傅擔任縣長任內，二○○九年舉辦第一屆，年年邀請知名藝人來花蓮表演，方便縣民就近參與音樂盛會，每年以「創辦人貴賓」身分邀請他參加，並無不妥之處；傅崐萁辦公室對此沒有回應。

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議員批評 如同建設完成後掛名

民進黨籍縣議員胡仁順批評說，不管當初是誰創辦，每年活動費用近三千萬元都來自民脂民膏，這就像昔日的官員喜歡在建設完成後掛名一樣，隨著時代變遷，早就不流行這一套，如果按照傅崐萁的作法，台東熱氣球嘉年華是否要做一顆創辦人黃健庭的熱氣球以茲紀念？新北歡樂耶誕城是否要做一棵以朱立倫與郝龍斌為名的耶誕樹紀念？澎湖花火節，主持人是否要在煙火最美麗的時候大喊感謝創辦人前縣長賴峰偉？

胡仁順說，「夏戀嘉年華」辦了十六年卻一直無法成為音樂圈的盛事，知名度遠遠不如大港開唱、簡單生活節、park park carnival、台南浪人祭、貢寮海洋音樂祭的知名度，除了放煙火燒錢、傅崐萁的政治秀外，「夏戀嘉年華」留下什麼？

演唱會前方區域 留給官員、貴賓

有在聽團的陳姓縣民說，十六年來，夏戀演唱會前面最熱門的區域都是留給官員跟貴賓的沙發區，其他演唱會、音樂祭的前排都開放給熱情的歌迷、粉絲，把前排座位保留給官員坐的沙發區，大概只有中國、北韓才會有吧？

其他民眾也說，「贈送螢光棒就可以享受近十分鐘的電視行銷畫面？真是以小博大」、「跑馬燈狂打，拿縣府的錢幫自己打廣告」、「『告五人』算是受害者吧？他們的名氣被傅崐萁利用了」、「什麼都要冠上自己的名字，噁心」、「好中國（的感覺）」。

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