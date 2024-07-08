銅鑼西湖溪漂泡泡 疑汽車零件廠肇禍

苗栗縣銅鑼工業區附近西湖溪，近來出現不明泡泡。（苗縣議員陳光軒提供）

2024/07/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼工業區附近西湖溪，近來出現不明泡泡，縣議員陳光軒接獲民眾陳情，通報環保局人員採樣化驗。環保局蒐證稽查，研判為附近一家汽車零件製造商所排放，且該廠商於今年初也曾因違反水污染防治法被裁罰十八萬九千元，陳光軒要求環保局嚴懲；環保局表示，一旦違反排放水標準，將依規定加重處分。

陳光軒表示，他六日傍晚收到網友反映，指銅鑼工業區附近的西湖溪又有不明白泡泡漂流整條河流，是近期以來第二次，他立即向環保局通報，經環保局人員到場蒐證與附近工廠的稽查結果，種種證據都指向附近一家汽車零件製造商所排放。

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陳光軒指出，該廠商於今年一月也因為違反水污染防治法被開罰十八萬九千元，如今又被發現有疑似排放廢污水，要求環保局要嚴查嚴辦。

環保局表示，經派員到場稽查，發現現場不明泡泡為洗滌用界面活性劑所造成，研判為當地一家汽車零件製造商所排放，已採樣送驗。

無獨有偶，銅鑼鄉民代表徐裕逢於六月底曾接獲民眾陳情，在銅鑼鄉中平村七十份和公館鄉石牆村交界處水圳，也出現大量泡泡。對此，環保局說，當天獲報到場了解，現場泡沫已消散大半，未找到源頭，將持續追蹤，而該水圳與西湖溪為不同水系。

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