楠梓、仁武、橋頭 人口成長創新高

高雄市鳳山區大樓林立，是人口數最多的行政區。（記者陳文嬋攝）

2024/07/06 05:30

受惠於投入開發吸引大廠進駐 各增加663、574、464人

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市六月底總人口數二七三萬餘人，今年上半年累計人口減少三○八三人，行政區人口仍以鳳山區居冠，楠梓、仁武、橋頭三區因市府投入開發吸引大廠進駐，帶動人口數創新高，尤其楠梓區有台積電加持成長最多，未來很有機會追過左營成為第三大區。

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遷入人口 連續25個月正成長

民政局統計，六月總人口數二七三萬四八五八人，男性一三四萬多人、女性一三九萬多人，上半年人口總計減少三○八三人，男性減少二八七五人、女性減少二○八人；今年上半年結婚七千多對，較去年同期增加二四四對，研判新人龍年結婚想生龍寶寶，市府正打造完善成家政策，助攻增加青年結婚成家。

上半年嬰兒出生人數七千多人，較去年同期減少一三四人，上半年死亡人數一萬多人，「生不如死」現象迄今已七．五年；遷入人口大於遷出增加二千多人，迄今連續二十五個月正成長，人口外流的現象已經反轉。

行政區人口 鳳山35萬多人居冠

人口數最多前三名行政區維持不變，仍以鳳山區三十五萬多人居冠，其次三民區三十三萬多人，但兩區上半年人口減少，第三名左營區十九萬多人，楠梓區緊追在後僅差距三六九六人，左營區上半年人口雖增加，但成長不如楠梓區明顯。

此外，上半年人口數成長前三名為楠梓區十九萬多人增加六六三人、仁武區九萬多人增加五七四人、橋頭區四萬多人增加四六四人，三區人口均創下歷史新高，凸顯市府招商有成推動產業轉型，加速開發楠梓及仁武產業園區、橋頭科學園區等，吸引台積電等大廠設廠，建商也看好，紛紛開發建案帶動人口移入。

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