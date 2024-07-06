犯罪被害人補償金 寶林茶室死者每人180萬

寶林茶室今年3月底爆發食品中毒案，累計造成6死。（資料照）

2024/07/06 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕台北市信義區寶林茶室三月底爆發食品中毒案，累計造成六死。法務部保護司與犯罪被害人保護協會，日前已協助其中四位死者的家屬申請犯罪被害人補償金，每人將可獲得一百八十萬元，同時也將協助另兩名死者家屬申請補償金。

6人已有4人家屬申請

今年三月有民眾到寶林茶室遠百信義A十三店吃粿條等食物後，出現腸胃不適等症狀，至今累計通報卅五例、重症七人，重症中六人死亡、一人康復出院。

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其中，曾食用炒粿條的呂姓、楊姓男子送醫後不治，經法務部法醫研究所解剖複驗後，鑑定結果與邦克列酸相關；至於第三位馬來西亞籍李姓工程師、第四至第六位女性死者的具體死因，仍由法醫所鑑定中。

犯保協會日前已探訪死者家屬，持續提供家屬身心關懷和經濟援助，及必要的法律支援，並已協助四名死者家屬申請犯罪被害人補償金，家屬將各獲得一百八十萬元補償金，犯保協會將再協助另兩名死者家屬申請補償金。

本案刑事部分，台北地檢署日前已將寶林茶室負責人黎仿軒、周姓廚師、代班的胡姓廚師、王姓店長、前任廚師和廚師助理等六人，列為違反食品安全衛生管理法、過失致死等罪嫌的被告偵辦中，尚未偵結。

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