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（台中）閱讀起步走 幼兒發放禮袋1.2萬份

文化局閱讀起步走發放一萬二千個閱讀禮袋給零到五歲幼兒。（市府提供）

文化局閱讀起步走發放一萬二千個閱讀禮袋給零到五歲幼兒。（市府提供）

2024/07/05 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市鼓勵閱讀推出閱讀起步走活動，本月十日起將發送一萬二千份閱讀禮袋給○到五歲幼兒，四十六所圖書館並舉辦上百場閱讀推廣活動，鼓勵父母從小培養孩子閱讀習慣。

文化局副局長施純福指出，為鼓勵家長從小培養幼兒閱讀習慣，文化局持續推動「閱讀起步走」活動，包括贈書及持續與社會局親子館、社福機構、玩具銀行等單位合作，提供豐富閱讀資源，圖書館也前往社會好宅舉辦親子共讀活動，鼓勵父母從小培養孩子閱讀習慣，幫助幼兒身心發展，增進親子間感情。

台中市立圖書館指出，今年也將發放一．二萬份閱讀禮袋，以親子睡前說故事共讀的溫馨氛圍，呈現「晚安．書的城堡」主題，禮袋中有一本繪本童書，另有包含推薦書單的閱讀手冊及育兒資源等。

中市圖指出，閱讀禮袋自十日起開始發放，凡設籍台中市且有○至五歲寶貝的親子家庭，只要攜帶幼兒借閱證到圖書館借閱十本書，並參加任一場系列活動或填寫學習單，即可獲得閱讀禮袋。

此外，為推廣幼兒閱讀及親子共讀理念，今年還與信誼基金會合作，推出「和五味太郎一起遨遊 飛進閱讀的世界」特展系列活動，另有百場閱讀推廣活動，將持續到十月。

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