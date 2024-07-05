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大巨蛋辦演唱會 內政部︰北市府自負安全責任

2024/07/05 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋舉辦演唱會的安全由誰負責？北市府日前遵照台北市議會提案函示內政部，確認大巨蛋是否適用「建築技術規則建築設計施工編」第一二七條，希望內政部給予背書。但台北市體育局昨表示，七月一日收到內政部回文，與二○一七年函示內容一致，回函指出，大巨蛋舉辦大型活動應依《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》，由市府本於權責自行核處。

對於大巨蛋舉辦非體育賽事的大型活動，內政部早於二○一七年函示指出，台北大巨蛋屬體育場館，不須符合「建築技術規則建築設計施工編」一二七條，日前台北市議會決議要市府再度函文後，內政部也發布新聞稿重申立場不變，應由地方政府負起責任，自行決定即可。

北市體育局長王泓翔表示，市府已收到內政部回文，接下來只要等遠雄完成防火逃生避難審查驗證，主辦單位向遠雄申請舉辦非體育賽事，將驗證資料及活動計畫書送到市府，審查通過後就可舉辦演唱會。

遠雄︰已將驗證資料送消安基金會

遠雄副總經理楊舜欽表示，已將消防安全驗證資料完成並送消安基金會審查，目前尚不確定審查完畢時程，等審查完成後才會針對舉辦演唱會有進一步動作。

消安基金會執行長陳文龍說，上週委員已看過遠雄送來的資料，基金會將委員初步意見統整後發函遠雄，雙方預計下週一開會，不過整體審查完成時程牽涉開會討論狀況、驗證是否通過，還不能確定時間。

此外，台北市長蔣萬安昨被問到港星劉德華暌違十一年來台北小巨蛋開唱，未來大巨蛋是否可能向劉德華招手？蔣對此未正面回應，但提到接下來台北的各項演唱會，幾乎每週都非常精采，期待一場比一場更吸引更多好朋友前來。

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